Obras Públicas interviene tramo del Malecón por reparación de socavón

El carril derecho del Paseo Presidente Billini permanecerá cerrado temporalmente por trabajos de seguridad vial

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó el cierre temporal del carril derecho en el Paseo Presidente Billini, en el Malecón de la capital, debido a trabajos de reparación de un socavón en la zona costera.

La intervención se realiza específicamente en el tramo ubicado frente a la intersección con la calle Santomé, en dirección oeste-este, una vía clave que conecta con el Puente Flotante.

De acuerdo con la institución, el cierre se implementa de lunes a viernes en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que los sábados se extenderá desde las 4:30 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana del lunes.

El MOPC explicó que estas labores buscan fortalecer la seguridad vial en la zona, prevenir riesgos y garantizar mejores condiciones para la circulación vehicular.

Asimismo, la entidad solicitó la comprensión de los ciudadanos, especialmente de los conductores que transitan por esta importante vía de la capital.

Finalmente, reiteró que estos trabajos forman parte de las acciones que ejecuta el Gobierno para mejorar la infraestructura vial y ofrecer mayor seguridad a la población.

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