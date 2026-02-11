Obispo de Azua destaca impulso histórico del Gobierno al desarrollo del Sur dominicano

Bartolo García

El obispo de la diócesis de Azua, San Juan y Elías Piña, monseñor Tomás Alejo Concepción, resaltó el firme compromiso del presidente Luis Abinader con el desarrollo integral de la región Sur, asegurando que las obras ejecutadas en esta zona del país no tienen precedentes.

Durante su participación en la inauguración del puente sobre el río Las Yayas, en la comunidad de La Yayas de Viajama, el religioso afirmó que las inversiones realizadas representan una verdadera garantía de progreso para las comunidades sureñas.

Monseñor Alejo expresó que las acciones del Gobierno actual han marcado un antes y un después para una región que por años había sido marginada de los principales planes de desarrollo.

“Hay que resaltar las cosas buenas, rezar para que el país vaya bien, menos críticas y más trabajo”, manifestó el obispo, al tiempo que pidió a Dios bendecir al mandatario con vida, salud, inteligencia y sabiduría.

El líder religioso valoró que muchas de las obras inauguradas, aunque puedan parecer pequeñas, constituyen soluciones reales para las necesidades cotidianas de la población.

Indicó que infraestructuras como puentes, carreteras y centros comunitarios facilitan la movilidad, fortalecen el comercio local y mejoran la calidad de vida de miles de familias.

“Señor presidente, le agradecemos su esfuerzo. Usted está compensando lo que no se hizo en muchos años”, expresó monseñor Alejo visiblemente emocionado.

El obispo enumeró importantes avances en áreas como universidades, escuelas, carreteras y centros de salud, destacando que el impacto se percibe en toda la región.

Subrayó que estas inversiones están generando oportunidades de desarrollo que antes parecían inalcanzables para muchas comunidades rurales del Sur.

Monseñor Alejo aseguró que tanto en la capital como en el Cibao se reconoce el esfuerzo del Gobierno por integrarse de corazón al desarrollo sureño.

Señaló que este enfoque busca compensar el abandono histórico que por décadas sufrió esta zona del país, no solo por parte del Estado, sino también por otros sectores de la sociedad.

El religioso expresó que las comunidades cristianas y la sociedad civil observan con esperanza los cambios que se están produciendo.

“Los sureños se lo estamos agradeciendo, porque yo también soy del Sur. Me da mucha alegría eso”, afirmó.

Finalmente, reiteró su llamado a valorar las acciones positivas, trabajar en unidad y continuar impulsando iniciativas que fortalezcan el bienestar colectivo.

Las palabras del obispo se suman a múltiples expresiones de reconocimiento al Gobierno por su apuesta al desarrollo equitativo y la inclusión de regiones históricamente rezagadas.

