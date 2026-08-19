Nuevo director general PN encabeza encuentro con los mandos de la institución y fortalece el liderazgo, la unidad y el compromiso institucional

SANTO DOMINGO,RD.-El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García, encabezó la tarde de este martes una reunión de trabajo con los directores centrales, regionales, especializados y de áreas de la institución, con quienes abordó diversos temas relacionados con el accionar policial y el fortalecimiento de las operaciones en las distintas jurisdicciones del país.

El encuentro, celebrado en el Club para Oficiales, constituyó un espacio de diálogo directo con los principales mandos de la institución. Durante la jornada, el mayor general Rodríguez García saludó personalmente a los presentes y destacó la importancia de mantener una comunicación permanente, fluida y efectiva entre los diferentes niveles de mando.

Asimismo, exhortó a los oficiales a continuar desempeñando sus funciones con disciplina, responsabilidad, integridad y vocación de servicio.

En ese sentido, manifestó su disposición de mantener las puertas de su despacho abiertas para conocer de primera mano las necesidades y situaciones que afectan tanto al personal policial como a las comunidades, a fin de procurar respuestas oportunas y efectivas.

El director general motivó a los mandos policiales a redoblar esfuerzos, fortalecer el liderazgo, trabajar de manera coordinada y mantener una actitud proactiva ante los desafíos institucionales. Enfatizó que la unidad, la integridad, la disciplina y la vocación de servicio constituyen pilares fundamentales para continuar fortaleciendo la confianza ciudadana y contribuir a mejores niveles de seguridad en el país.

Finalmente, reiteró su confianza en la capacidad, profesionalismo y compromiso de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, exhortándolos a asumir esta nueva etapa con entusiasmo, determinación y estricto apego a los principios y valores que rigen la institución.