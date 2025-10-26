Norris toma el liderato del Mundial de F1 tras polémico arranque entre Hamilton y Verstappen en México

Bartolo García

Ciudad de México. – El Gran Premio de México 2025 dejó emociones, estrategia y polémica desde la primera curva. Mientras Lando Norris dominaba de principio a fin para adueñarse del liderato del Campeonato Mundial de Pilotos, un incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en la largada generó tensión y una sanción que condicionó la carrera del siete veces campeón británico.

En la salida, Hamilton intentó adelantar a Verstappen por el interior de la primera curva, pero ambos monoplazas se tocaron ligeramente. El neerlandés de Red Bull perdió tracción, mientras el británico de Mercedes se llevó la peor parte con daños en su alerón delantero, lo que obligó a una temprana entrada a boxes.

Los comisarios deportivos analizaron la maniobra y determinaron que Hamilton tuvo mayor responsabilidad en el contacto, imponiéndole una penalización de cinco segundos, además de una advertencia formal. Pese a ello, el británico logró remontar hasta la quinta posición final.

Verstappen, por su parte, no pudo recuperar el ritmo de los punteros y concluyó en el cuarto lugar, lejos del rendimiento que lo caracterizó en temporadas anteriores. El tricampeón mundial expresó frustración al final del evento, señalando que “Hamilton fue demasiado agresivo y arruinó la primera vuelta para ambos”.

Sin embargo, el gran protagonista fue Lando Norris, quien completó un fin de semana perfecto. El piloto de McLaren logró la pole position, registró la vuelta más rápida, lideró todas las vueltas y consiguió su Grand Chelem, una hazaña poco frecuente en la Fórmula 1.

Con su victoria, Norris sumó 25 puntos, ascendiendo a la cima del campeonato con 357 unidades, apenas un punto más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quien terminó segundo en México.

“Ha sido un fin de semana increíble. Todo salió como lo planeamos, el auto se sintió perfecto y el equipo hizo un trabajo excepcional”, declaró Norris al bajarse del monoplaza naranja papaya. Su triunfo lo convierte en el primer piloto británico desde 2008 en liderar un Mundial con McLaren.

Piastri, aunque resignado, reconoció la superioridad de su compañero. “Estamos en una batalla limpia y eso es bueno para el equipo. Aún quedan carreras y todo puede pasar”, afirmó el australiano, quien ahora enfrenta una intensa lucha interna por el título.

Con solo cuatro grandes premios restantes —Brasil (9 de noviembre, con Sprint), Las Vegas (22 de noviembre), Qatar (30 de noviembre, también con Sprint) y Abu Dhabi (7 de diciembre)— el campeonato entra en su recta decisiva.

Las matemáticas aún permiten soñar a algunos. Aunque George Russell de Mercedes se mantiene en cuarto lugar con 258 puntos, su desventaja de 99 puntos lo deja prácticamente fuera de la pelea, con solo 116 puntos aún disponibles.

Para ser campeón, Norris deberá mantener su ritmo ganador. Si conquista las cuatro carreras y dos sprints restantes, y Piastri termina segundo en todas, el título se definiría recién en Abu Dhabi, con una diferencia de 23 puntos y 25 aún por disputar.

En cuanto a Verstappen, la derrota en México lo dejó con 321 puntos, a 36 del líder. El neerlandés necesita ganar al menos tres de las próximas pruebas y esperar errores de McLaren para tener una opción real de revalidar el título.

El resultado del Gran Premio de México también evidenció el resurgir de McLaren como potencia dominante. La escudería británica suma 64 puntos en los últimos cuatro grandes premios, duplicando la producción de su perseguidor directo.

La Fórmula 1 se traslada ahora a Brasil, donde el Gran Premio de São Paulo podría definir si Norris consolida su liderazgo o si la batalla por el título se intensifica en el cierre de una de las temporadas más emocionantes de los últimos años.

