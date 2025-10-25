Norris logra una pole histórica y devuelve la gloria a McLaren en el GP de México 2025

Bartolo García

Ciudad de México. – Lando Norris devolvió a McLaren a la cima de la parrilla al conseguir la pole position del Gran Premio de México 2025, en una clasificación vibrante donde batió a los Ferrari de Charles Leclerc y a Lewis Hamilton, confirmando el dominio del equipo británico en las alturas del Hermanos Rodríguez.

Con un tiempo de 1:15.586, Norris se convirtió en el primer McLaren en obtener la pole en México desde 1990, cuando el austríaco Gerhard Berger lo lograra frente a Riccardo Patrese y Ayrton Senna. La marca, que parecía olvidada, vuelve a brillar 35 años después.

“Feliz de volver a estar en pole, es un grato sentimiento. Se sintió una vuelta decente, pero me sorprendió”, expresó Norris tras bajarse del monoplaza. Con esta, alcanza su decimocuarta pole position en la Fórmula 1 y la quinta de la temporada, reafirmando su condición de contendiente al título.

Detrás del británico, Charles Leclerc se adjudicó el segundo mejor tiempo, seguido de Lewis Hamilton, quien aprovechó una excelente vuelta en el último sector. Más atrás, George Russell y Max Verstappen completaron el top cinco, aunque el actual campeón del mundo no logró encontrar el ritmo de los líderes.

La Pole de Norris en México 🚀



Tremenda vuelta se sacó!



Se lo nota mucho más entero que Piastri para llevarse el título. Parece que finalmente se lo creyó…#F1 #MexicoGP 🇲🇽



pic.twitter.com/W1CRU6iUwj — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) October 25, 2025

Uno de los hechos más destacados fue el octavo lugar de Oscar Piastri, líder del campeonato, que apenas pudo escalar al séptimo puesto debido a la penalización de Carlos Sainz, quien arrastraba una sanción de cinco posiciones desde Austin.

En la Q1, el joven francés Isack Hadjar sorprendió al marcar el mejor tiempo, superando incluso a Verstappen y Hamilton. El piloto de Racing Bulls aprovechó la rápida evolución de la pista y mostró una competitividad inesperada.

Durante esa primera tanda, Norris demostró desde el inicio su potencial, registrando un 1:17.106 que luego mejoró a 1:16.899, mientras Verstappen no lograba cerrar una vuelta limpia. En contraste, Oliver Bearman y Liam Lawson destacaron con actuaciones sólidas que los colocaron entre los diez primeros.

El británico Hamilton reportó sobrecalentamiento en los neumáticos, mientras el argentino Franco Colapinto tuvo un despiste que lo relegó al fondo de la clasificación. La diferencia entre los veinte autos fue de apenas un segundo, reflejando el alto nivel de paridad en la Fórmula 1 actual.

En la Q2, Norris volvió a mostrarse implacable, mientras Verstappen y Piastri no lograban mantener el ritmo. El australiano enfrentó un problema en la curva 5, que afectó el rendimiento de su unidad de potencia. Aun así, consiguió avanzar a la Q3 con el séptimo mejor tiempo.

“No encontraba velocidad en las curvas lentas”, declaró Verstappen, quien no pudo pasar del quinto puesto final en la sesión decisiva. El neerlandés se mostró incómodo con el balance del RB21 y reconoció que el McLaren “fue más consistente en todas las fases de la vuelta”.

La clasificación cerró con una Q3 dominada por McLaren, que confirmó el rendimiento superior del MCL60B en circuitos de alta carga aerodinámica. Los Ferrari intentaron acercarse, pero Leclerc y Sainz no pudieron igualar el ritmo de Norris.

El ambiente en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue electrizante. Miles de aficionados celebraron la hazaña del británico, mientras los equipos afinan sus estrategias para una carrera que promete altas emociones, especialmente con Verstappen largando desde el quinto lugar, algo poco habitual en las últimas temporadas.

De cara a la competencia, los expertos anticipan una batalla estratégica entre McLaren, Ferrari y Mercedes, donde la gestión de neumáticos y la altitud jugarán un papel decisivo. Norris buscará convertir su pole en una victoria histórica, mientras Verstappen intentará escalar posiciones en busca del podio.

“México siempre nos da carreras impredecibles. Si mantenemos la cabeza fría, podemos ganar”, concluyó un confiado Norris, que este domingo buscará coronar el regreso triunfal de McLaren al podio más alto del automovilismo mundial.

