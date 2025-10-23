No hubo renuncias, sino despidos justificados en la Alcaldía de Santiago

Norberto Rubio

Santiago de los Caballeros. – La Alcaldía de Santiago, encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, aclaró que las recientes informaciones publicadas sobre supuestas renuncias de funcionarios municipales no se corresponden con la realidad, ya que en todos los casos se trató de despidos justificados, dispuestos por la administración local.

De acuerdo con un comunicado oficial, el alcalde Ulises Rodríguez ha reiterado que la prioridad de su gestión es mantener una alcaldía funcional, eficiente y comprometida con los servicios que demanda la ciudadanía, y que para lograrlo ha conformado un equipo de trabajo que responda a los lineamientos de transparencia, disciplina y resultados.

“Por encima de cualquier interés personal o político, está el compromiso con la ciudad. Santiago necesita una administración que funcione, que cumpla y que se enfoque en las verdaderas necesidades de la población”, afirmó el alcalde Rodríguez.

El documento aclara que las versiones que circularon en algunos medios sobre presuntas renuncias son incorrectas y descontextualizadas, ya que los tres casos mencionados fueron decisiones administrativas internas tomadas por el alcalde en el marco de su autoridad institucional.

Uno de los nombres señalados fue el de Pedro Domínguez Brito, quien, según algunas versiones, habría renunciado a su cargo. Sin embargo, la Alcaldía explicó que fue el propio alcalde quien decidió prescindir de sus servicios, por razones de reestructuración interna.

Otro caso fue el de la exencargada de Cultura, Miriam Cruz, quien también fue apartada de sus funciones por decisión directa del alcalde, en un proceso normal de renovación institucional que busca fortalecer las políticas culturales y de participación ciudadana.

El tercer funcionario mencionado, Jorge Muñó, encargado de Tránsito y Movilidad Vial, fue removido de su posición el pasado 1 de octubre, igualmente por disposición del alcalde Ulises Rodríguez, como parte de los ajustes para optimizar la gestión en esa dependencia.

La administración municipal destacó que en los tres casos no se presentaron renuncias formales, sino que fueron cambios administrativos justificados, en coherencia con el derecho del alcalde a designar los equipos que mejor se adapten a su visión de gestión.

Desde su llegada a la Alcaldía, Ulises Rodríguez ha promovido un clima de armonía, disciplina y colaboración entre los empleados municipales, con el objetivo de elevar los niveles de eficiencia en los servicios públicos, fortalecer la transparencia y consolidar una cultura institucional de resultados.

La Alcaldía subrayó que estos ajustes no responden a conflictos internos, sino a la necesidad de mantener un ritmo de trabajo dinámico y comprometido con las metas de desarrollo urbano, orden vial, cultura ciudadana y embellecimiento de la ciudad.

“Esta administración tiene una agenda clara y una mirada inclusiva. Santiago necesita seguir avanzando con proyectos de impacto, sin distracciones ni conflictos innecesarios. Nuestro deber es con la ciudad y con la gente”, puntualizó el alcalde.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la población y a los medios de comunicación a no dejarse confundir por rumores infundados y a respaldar los esfuerzos del gobierno municipal por consolidar una etapa de progreso, eficiencia e innovación en Santiago de los Caballeros.

“Santiago ha recuperado su liderazgo como ciudad moderna y progresista. No demos espacio al caos ni a la desinformación. Concentrémonos en seguir construyendo una ciudad ordenada, limpia y orientada hacia el futuro”, concluye el comunicado oficial.

