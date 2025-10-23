Nice Dominicana se posiciona como líder en innovación tecnológica junto a Maomer Tech

Puerto Plata. – La empresa Nice Dominicana anunció una alianza estratégica con Maomer Tech, con el propósito de consolidar su liderazgo en el ámbito tecnológico y acelerar la transformación digital de las empresas dominicanas.

Esta unión representa un paso decisivo para el fortalecimiento del ecosistema tecnológico nacional, al combinar la experiencia de Nice Dominicana con la capacidad innovadora de Maomer Tech en el desarrollo de soluciones digitales de alto impacto.

De acuerdo con el anuncio, la alianza permitirá ofrecer aplicaciones web y móviles, plataformas SaaS y potentes sistemas ERP, diseñados a la medida de cada cliente, con el objetivo de optimizar la eficiencia, automatizar procesos y mejorar la competitividad de las empresas.

El CEO de Nice Dominicana, Leonardo Medrano, explicó que esta colaboración marca una nueva etapa para la compañía, que desde sus oficinas centrales en Plaza Turisol, módulo 11B, en Puerto Plata, ofrecerá una gama ampliada de servicios tecnológicos integrales.

“Con esta alianza, damos un salto hacia el futuro. La contribución de Maomer Tech va más allá del código; su enfoque abarca la interacción física, la inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas, que hoy son esenciales en el mercado moderno”, afirmó Medrano.

Maomer Tech integrará herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y automatización avanzada, incluyendo agentes conversacionales y de ventas impulsados por IA, además de sistemas de análisis de datos inteligentes que permiten una toma de decisiones más precisa y estratégica.

Entre las innovaciones que se implementarán, destacan soluciones de Realidad Aumentada (RA) que transformarán la experiencia del cliente, así como sistemas de comunicación NFC y gestión de códigos QR, ideales para negocios que buscan mejorar su interacción digital con los consumidores.

La alianza también abarca el desarrollo de proyectos de hardware, domótica y Smart Homes, permitiendo a Nice Dominicana y Maomer Tech incursionar en el diseño e instalación de edificios inteligentes, integrando desde la importación de equipos hasta la ejecución final del proyecto.

Además, Maomer Tech aportará un equipo integral de marketing, diseño y contenido digital, fortaleciendo el componente comunicacional de cada proyecto. Su experiencia incluye identidad corporativa, diseño gráfico, producción audiovisual profesional y contenido en formato 360°, enfocado especialmente en los sectores turístico y comercial.

Esta sinergia garantiza que cada iniciativa conjunta, desde su concepción técnica hasta su posicionamiento en el mercado, cuente con una estrategia comercial sólida y una narrativa visual coherente, que potencie la conexión con el público objetivo.

Con esta visión integral, Nice Dominicana se posiciona como la primera oficina en Puerto Plata especializada en servicios tecnológicos completos, consolidando su rol como socio estratégico para empresas que buscan adaptarse a la era digital.

Finalmente, Leonardo Medrano invitó a los empresarios y emprendedores interesados en transformar sus operaciones a comunicarse a través del WhatsApp (829) 420-1303, del correo electrónico [email protected], o visitando las oficinas en Plaza Turisol, donde ya se encuentran disponibles los servicios de consultoría tecnológica y desarrollo digital.

#eljacaguero #NiceDominicana #MaomerTech #TransformaciónDigital #PuertoPlata #InnovaciónTecnológica #InteligenciaArtificial #SmartHomes #SaaS #ERP #RealidadAumentada #TecnologíaRD