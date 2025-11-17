Nestlé® Dominicana conecta con más de 1,100 jóvenes dominicanos en gira universitaria sobre el mundo laboral

SANTO DOMINGO.- Hoy en día los jóvenes dominicanos muestran una clara disposición a capacitarse, emprender y construir un futuro profesional estable. La clave para los empleadores está en conectar ese entusiasmo con oportunidades concretas de desarrollo y crecimiento. En respuesta a ese interés, y bajo un firme compromiso con su formación, Nestlé® Dominicana realizó la gira Entre JóveNES: “Lo que nadie te cuenta sobre el mundo laboral”, una ruta que llevó conocimiento, orientación y motivación a más de 1,100 estudiantes de distintas universidades del país.

La acción forma parte de la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé®, y durante la misma se realizaron encuentros en distintas universidades durante cuatro semanas, con jornadas de dos horas que incluyeron paneles interactivos, conversatorios y espacios para establecer redes de contacto profesional. Los encuentros fueron conducidos por jóvenes colaboradores de Nestlé®, quienes compartieron sus experiencias sobre empleabilidad, liderazgo, emprendimiento y procesos de reclutamiento.

Durante estas semanas, se visitaron siete universidades de diversas regiones del país con un compromiso con la formación integral de los estudiantes: la Universidad Iberoamericana (UNIBE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Universidad Católica Nordestana (UCNE), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Instituto Politécnico Loyola (IPL), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y la Universidad Central del Este (UCE).

“En Nestlé® estamos comprometidos con impulsar el potencial de los jóvenes, lo que contribuye con el crecimiento personal y el progreso de las comunidades. Desde 2015, trabajamos en el desarrollo de habilidades en jóvenes de 18 a 30 años. A través de esta iniciativa, Nestlé® busca empoderar a los jóvenes dominicanos, apoyándolos en la continuidad de sus estudios, la búsqueda de empleo, el emprendimiento y su crecimiento profesional”, expresó Karla Cantisano, líder de la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé®.

El presidente de Nestlé® para la Región Caribe Latino, Eduardo García Pallares, participó en el primer encuentro, donde compartió su historia personal de cómo pasó de ser pasante a líder dentro de la compañía. Durante su intervención, dejó tres mensajes clave a la juventud:

“Asume los retos más difíciles: son los que te harán salir de tu zona de confort”; “Equivócate rápido: los errores bien aprovechados aceleran el aprendizaje”; y “Sé curioso: la curiosidad te mantendrá en constante crecimiento.”

El evento formó parte de la plataforma YEP (Youth Entrepreneurship Platform), una herramienta gratuita de Nestlé® que ofrece formación, recursos y oportunidades para los jóvenes interesados [FV1] en desarrollarse profesionalmente, ya sea a través de un empleo formal o de su propio emprendimiento.

Los pasantes del programa anual de la compañía, que este año alcanza su cuarta generación, participaron activamente en la organización del evento, demostrando que Nestlé® impulsa el desarrollo juvenil tanto dentro como fuera de sus operaciones.

Con más de 1,100 estudiantes impactados, “Entre JóveNES” fortalece la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé®, ampliando su alcance y reafirmando el compromiso de la empresa en la preparación y conexión de la juventud con el mundo laboral y el emprendimiento.

“Queremos que cada joven dominicano tenga las herramientas y la confianza para decir: sí, estoy listo para trabajar, para emprender y para transformar mi futuro”, concluyó Cantisano.

Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé®

Programa de Nestlé® de alcance internacional para contribuir con la población juvenil, entre los 18 y 30 años, con el objeto de favorecer, por medio de la preparación y capacitación, la continuidad de sus estudios, las primeras experiencias laborales y el emprendimiento.