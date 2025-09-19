Museo de la Catedral inaugura muestra de arte sacro de Patricia Reid

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Museo de la Catedral de Santo Domingo abrió oficialmente este jueves la exposición de la colección de arte sacro de Patricia Reid, en un acto que incluyó la tradicional bendición de las piezas y que reunió a personalidades del ámbito cultural y religioso.

La muestra se realiza en la sede del museo, ubicado en la calle Isabel La Católica 103, en la Ciudad Colonial, y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2025, según informaron sus organizadores.

Con esta exhibición, el público es invitado a sumergirse en el universo íntimo y estético de Patricia Reid, reconocida diseñadora y primera museógrafa de la institución, quien dejó un legado artístico marcado por la unión entre lo sagrado y lo cotidiano.

La curaduría de la muestra estuvo a cargo de colaboradores y amigos cercanos a Reid, quienes trabajaron con ella durante años y conocían profundamente su estilo. El objetivo, explicaron, fue preservar la esencia de su mirada sin reinterpretarla, montando la exposición como ella misma lo habría hecho.

El recorrido expositivo ha sido bautizado como “Santos en el Jardín”, un concepto que recrea la atmósfera de la casa de Patricia Reid en la Ciudad Colonial, donde lo sacro se entrelazaba con lo doméstico y el jardín servía de escenario para el encuentro entre fe, arte y vida.

Más de cien imágenes de santos forman parte de esta muestra, piezas que la artista coleccionó a lo largo de su vida y en sus viajes por Europa y América. Cada objeto refleja una espiritualidad singular y una sensibilidad estética que supo valorar lo sencillo y cotidiano.

La colección ofrece al visitante un diálogo íntimo con las creencias y la estética religiosa que marcaron la visión de Reid, reafirmando la importancia de su papel como pionera en la museografía dominicana.

Primera museógrafa del Museo de la Catedral, Patricia Reid Baquero

Durante la inauguración, la directora voluntaria del museo, Fabiola Herrera de Valdez, destacó que esta exposición constituye un homenaje fiel al legado de Reid y una invitación a redescubrir el arte desde una mirada contemplativa.

“Los invitamos a descubrir este jardín íntimo y a ver el arte como Patricia lo vivía: con asombro, profundidad y alegría”, expresó Herrera de Valdez, al invitar a la ciudadanía a visitar la sala que ahora lleva el nombre de la artista: Sala de Exposiciones Temporales Patricia Reid Baquero.

El montaje también busca acercar al público más joven al arte sacro, mostrándolo no solo como un patrimonio religioso, sino como un testimonio de identidad cultural que conecta con la historia y la vida cotidiana.

Las autoridades del museo subrayaron que la exposición combina solemnidad y frescura, fiel al estilo de Patricia Reid, quien concebía los espacios museísticos como lugares de encuentro, reflexión y disfrute.

El acto inaugural contó con la presencia de representantes de la Iglesia, gestores culturales, artistas y miembros de la comunidad, quienes celebraron la apertura como un acontecimiento significativo para la vida cultural de la capital.

Con esta muestra, el Museo de la Catedral de Santo Domingo no solo honra la memoria de Patricia Reid, sino que reafirma su compromiso de mantener viva la tradición artística y espiritual que forma parte del patrimonio dominicano.

