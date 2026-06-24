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Mujeres de Acero fortalece el liderazgo femenino en la industria de la construcción

Más de 140 asistentes participaron en la cuarta edición de esta plataforma impulsada por Expo Acero, IDCEM y Optimo Construction Network para visibilizar el talento femenino en sectores tradicionalmente dominados por hombres
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Mujeres de Acero fortalece el liderazgo femenino en la industria de la construccion

Bartolo García

Santo Domingo. – Más de 140 personas participaron en la cuarta edición de Mujeres de Acero, una iniciativa creada para reconocer, impulsar y visibilizar el liderazgo femenino dentro de la industria de la construcción, la ingeniería, la arquitectura y otras áreas vinculadas al desarrollo productivo nacional.

El encuentro, organizado por Optimo Construction Network, el Instituto Dominicano de la Construcción en Estructuras Metálicas (IDCEM) y Expo Acero, reunió a profesionales, empresarios y líderes del sector en una jornada enfocada en compartir experiencias, promover la igualdad de oportunidades y destacar historias de éxito que sirven de inspiración para nuevas generaciones.

Durante la apertura, Heliana Medina, cofundadora de Expo Acero y organizadora de la iniciativa, resaltó que Mujeres de Acero nació con el propósito de dar visibilidad a mujeres que están dejando huellas importantes en la industria. Explicó que el proyecto busca motivar a más mujeres a explorar oportunidades dentro de un sector que históricamente ha estado liderado por hombres.

La actividad contó con la participación de la viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, Gianna Franjul, y de la presidenta de ACOPROVI, Annerys Meléndez, quienes respaldaron la iniciativa y destacaron la importancia de seguir creando espacios que promuevan el liderazgo, la capacitación y el crecimiento profesional de las mujeres en áreas técnicas e industriales.

Uno de los momentos más destacados fue el panel integrado por Karen Moquete, Elisandia Herrera, Melissa Núñez, Marisol Mackenzie y Angely González, profesionales que compartieron sus experiencias de superación, liderazgo y desarrollo en distintas ramas de la construcción, la ingeniería y la gestión de proyectos.

Las panelistas abordaron los retos que han enfrentado en sus carreras, así como las oportunidades que existen para aumentar la participación femenina en posiciones técnicas, operativas y de toma de decisiones. La conducción de la actividad estuvo a cargo de la periodista y comunicadora Grisbel Medina, quien moderó el intercambio de experiencias y reflexiones.

Con cuatro exitosas ediciones, Mujeres de Acero continúa consolidándose como una plataforma de referencia para el reconocimiento del liderazgo femenino en la construcción, promoviendo el networking, la inspiración y el fortalecimiento de una industria más inclusiva, diversa y competitiva en la República Dominicana.

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