Mujer asesinada en Sabana Iglesia es un hecho que conmociona a Santiago

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– Una mujer fue encontrada muerta, amordazada y parcialmente calcinada dentro de su vivienda en el municipio de Sabana Iglesia, en un hecho que ha generado gran consternación en la provincia.

La víctima fue identificada como Yulenny Carolina Frías de León, de 32 años, cuyo cuerpo fue hallado la noche del sábado en su residencia ubicada en la calle Cándido Vargas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hallazgo se produjo alrededor de las 11:00 de la noche, en circunstancias que han encendido las alarmas de las autoridades y la comunidad.

Yulenny Carolina Frías de León, víctima de feminicidio en Sabana Iglesia, cuya muerte ha generado indignación y reclamos de justicia en la provincia de Santiago (Foto cortesía @RamirezSiano).



Según informaciones, la joven habría recibido una llamada telefónica que la motivó a regresar a su vivienda, luego de compartir con familiares en un establecimiento de comida del municipio.

Tras su llegada, se perdió todo contacto con ella, hasta que su cuerpo fue encontrado horas después en el interior de la casa.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la víctima presentaba signos de violencia, incluyendo quemaduras severas y ataduras con cinta adhesiva.

Las autoridades indicaron que el caso es investigado como un asesinato con agravantes, y que se manejan varias hipótesis, incluyendo la posible participación de personas cercanas a la víctima.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realiza los estudios correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte.

Este hecho se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género en el país, donde organizaciones sociales han alertado sobre el aumento de feminicidios en lo que va de año.

Datos de entidades como la Fundación Vida sin Violencia señalan que en los primeros meses de 2026 se ha registrado un incremento significativo de estos casos en comparación con el año anterior.

Finalmente, el caso ha generado indignación en la población, mientras las autoridades reiteran su compromiso de esclarecer el hecho y llevar a los responsables ante la justicia.