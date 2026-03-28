Muere en accidente de tránsito el exviceministro Federico Franco en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– Falleció este sábado el ingeniero Federico Alberto Franco Taveras, exviceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, tras sufrir un accidente de motocicleta en la autopista Joaquín Balaguer.

De acuerdo con los informes, el hecho ocurrió mientras se desplazaba en su motocicleta por esta importante vía de la provincia de Santiago, donde perdió la vida a causa del impacto.

Franco Taveras contaba con una trayectoria de más de 27 años vinculada al sector ambiental, destacándose por su labor en la promoción del ecoturismo y la conservación de los recursos naturales en el país.

Durante su carrera, ocupó el cargo de viceministro de Áreas Protegidas en la actual gestión gubernamental, aportando al desarrollo de políticas enfocadas en la preservación ambiental.

Además de su rol institucional, fue fundador de la Fundación Sociedad en Revolución (SER), desde donde impulsó iniciativas de concienciación ambiental y participación comunitaria.

En el ámbito político, fue precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la circunscripción 03 de Santiago, manteniendo una activa participación en la vida pública.

Su fallecimiento ha generado consternación en sectores ambientales, políticos y sociales, donde era reconocido por su compromiso, liderazgo y defensa del medio ambiente.