Movimientos sociales proponen a Abinader como presidente del PRM para fortalecer liderazgo político

Bartolo García

La Alianza de Frentes Sectoriales y Movimientos Sociales de la República Dominicana (ASEMSOR) solicitó al presidente Luis Abinader que acepte asumir la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, con el objetivo de guiar políticamente al candidato presidencial que resulte electo en la próxima convención de esa organización política.

La propuesta fue presentada durante un encuentro encabezado por dirigentes de la entidad, donde diversos representantes sectoriales expresaron su respaldo al mandatario y a la gestión gubernamental que ha desarrollado en los últimos años.

Durante la actividad, miembros de la comisión política de ASEMSOR pronunciaron discursos en los que defendieron y valoraron la Rendición de Cuentas presentada por el presidente Abinader ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero, destacando los avances que, según indicaron, ha experimentado el país en diferentes áreas.

El encuentro fue encabezado por Carmelo Rodríguez, presidente de la organización, y Arístedes Carmona, director ejecutivo de la entidad, quienes destacaron la importancia de mantener la unidad política dentro del partido oficialista.

También participaron importantes funcionarios y dirigentes vinculados a distintos sectores sociales, entre ellos Jorge Morales, viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio y coordinador del Frente Empresarial.

Asimismo, estuvieron presentes Franco de los Santos, director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y coordinador del Frente Magisterial; Eddy Álvarez, director de la Dirección General de Impuestos Internos en Santiago y coordinador del Frente Cooperativo.

En el encuentro también participaron Porfirio Peralta, exdirector de Promipyme y coordinador del Frente Mipymes; Evaristo Pérez, viceministro del Ministerio de Deportes y Recreación y coordinador del Frente de Deportes; así como Leonardo Fañas, coordinador del Frente Agropecuario.

Entre los asistentes también figuraron Mary Sánchez, exdiputada y coordinadora del Frente de Mujeres; y el doctor Radhames García, asesor de Estrategia, Planificación y Economía del Poder Ejecutivo, quien funge como asesor general de la alianza.

Representantes de 52 sectores sociales que integran la organización manifestaron su respaldo al presidente con consignas durante el evento, entre ellas la frase: “Lo que diga Luis Abinader es lo que va”.

Al cierre de la actividad, Carmelo Rodríguez enfatizó que, aunque los precandidatos del PRM cuentan con las condiciones para competir en las elecciones de 2028, el mayor liderazgo político del partido continúa siendo el presidente Abinader, por lo que consideró que su presencia al frente de la organización garantizaría la continuidad del desarrollo y progreso del país.

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