MOPC anuncia cierre temporal del Puente Flotante por maniobra de embarcación

Bartolo García

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el Puente Flotante sobre el río Ozama permanecerá cerrado al tránsito vehicular este sábado 13 de septiembre de 2025, durante un lapso de dos horas.

La medida será aplicada en el horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, con el fin de permitir el paso de la embarcación R/M ALPAYO, que zarpará desde los astilleros de M&D Marine Repairs, S.A.

De acuerdo con el comunicado oficial, este cierre temporal es necesario para garantizar la seguridad de la navegación en el río Ozama y evitar incidentes durante la maniobra de salida del buque.

El MOPC recomendó a los conductores que transitan regularmente por esta vía tomar rutas alternas entre el Gran Santo Domingo y Santo Domingo Este, a fin de evitar retrasos y congestionamientos.

Entre las opciones se encuentran el uso del Puente Duarte, el Puente Ramón Matías Mella y el Puente Juan Bosch, que permanecerán disponibles para facilitar la movilidad durante el cierre.

La institución indicó que ha coordinado con la Autoridad Portuaria Dominicana y la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para garantizar que la medida se ejecute de manera organizada y con la menor afectación posible.

El Puente Flotante es un corredor vial estratégico que conecta de manera rápida Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, por lo que cada intervención en su funcionamiento requiere una planificación especial.

El R/M ALPAYO es una embarcación de gran tamaño que ha permanecido en reparaciones en los astilleros de M&D Marine Repairs, S.A., y cuya salida hacia aguas abiertas demanda la apertura completa del paso fluvial.

El MOPC reiteró que este tipo de cierres, aunque temporales, resultan imprescindibles para armonizar la movilidad terrestre con las operaciones navieras, garantizando la seguridad tanto en el río como en la vía.

Asimismo, la entidad aseguró que mantendrá una comunicación constante con la ciudadanía a través de los medios tradicionales y las redes sociales oficiales, con el objetivo de evitar desinformación.

La recomendación principal para los conductores es planificar sus desplazamientos con antelación, considerando la restricción y ajustando sus tiempos de viaje para no verse afectados por el cierre.

De igual manera, se exhorta a los ciudadanos a seguir las orientaciones de los agentes de tránsito que estarán desplegados en la zona para dirigir la circulación y prevenir congestionamientos.

El MOPC concluyó recordando que su compromiso es trabajar en coordinación con las autoridades pertinentes para asegurar la fluidez del tránsito y la seguridad vial en cada una de las operaciones que involucran el Puente Flotante y el río Ozama.