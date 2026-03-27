Montecristi tendrá nuevo aeropuerto que impulsará su desarrollo, anuncia Luis Abinader

El presidente Luis Abinader anunció que el aeropuerto de Montecristi será una pieza clave para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región norte del país.

Durante la inauguración de Manzanillo Power Land, el mandatario explicó que esta infraestructura funcionará como una base estratégica para proyectos turísticos, industriales y logísticos en la zona.

Destacó que el aeropuerto trabajará de forma complementaria con el de Santiago, fortaleciendo la conectividad aérea y facilitando la llegada de turistas al norte del país.

Asimismo, señaló que la obra se integrará con otros proyectos en desarrollo, como el puerto multimodal de Manzanillo y las zonas francas orientadas a la exportación de tecnología.

“El aeropuerto de Montecristi servirá como plataforma para consolidar el desarrollo de la región, generar empleos de calidad y diversificar la economía local”, expresó el jefe de Estado.

Abinader subrayó que estas iniciativas buscan dinamizar sectores como el turismo, la industria, la energía y el comercio en la provincia.

El plan forma parte de una estrategia integral para convertir a Montecristi en un polo de desarrollo sostenible, con impacto positivo en la economía y la calidad de vida de sus habitantes.

Las autoridades confían en que la combinación de infraestructura aeroportuaria, portuaria e industrial atraerá inversión y nuevas oportunidades para la región.