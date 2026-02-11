Moda dominicana brilla en el Super Bowl con creación que llevó Lady Gaga al centro del espectáculo

Bartolo García

La moda dominicana alcanzó una proyección histórica durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, cuando la reconocida artista Lady Gaga deslumbró al público luciendo un vestido elaborado por manos caribeñas.

La cantante apareció en escena con una impresionante pieza azul celeste diseñada por el dominicano Raúl López, creador de la marca Luar, quien ha llevado su herencia latina a las principales pasarelas del mundo.

bad bunny se encargó de latinizar a lady gaga, cierren el súper bowl

pic.twitter.com/ZhLh8BuHJn — leonel (@leoneltudo) February 9, 2026

La actuación, compartida con Bad Bunny en el Levi’s Stadium, trascendió lo musical para convertirse en una poderosa expresión cultural que celebró la diversidad y el orgullo latino ante millones de espectadores.

El vestido combinó estructura, movimiento y simbolismo, resaltando elementos propios del Caribe y de la experiencia migrante en Estados Unidos, en un contexto donde la representación cultural cobra especial relevancia.

El broche rojo de Flor de Maga en el vestido de Lady Gaga rinde homenaje a Puerto Rico y resalta la conexión con Bad Bunny. /(Credit: REUTERS-Kyle Terada)

Uno de los detalles más llamativos fue un broche rojo en forma de Flor de Maga, flor nacional de Puerto Rico, colocado sobre el tirante derecho de la artista, reforzando el homenaje a la isla natal de Bad Bunny.

La escenografía y los trajes del cuerpo de baile también incorporaron los colores blanco, azul y rojo, presentes tanto en la bandera puertorriqueña como en la estadounidense, enviando un mensaje visual de unión e inclusión.

lady gaga’s singing a latin version of ‘die with a smile’ at the super bowl halftime pic.twitter.com/5bauGliwsd — ✭ (@badestoutfit) February 9, 2026

La dirección de estilismo apostó por una propuesta artística cargada de intención social y política, donde cada elemento reforzaba la narrativa de diversidad cultural en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Raúl López, fundador de Luar en 2011, ha construido su marca inspirándose en las comunidades inmigrantes de Nueva York y en sus raíces dominicanas, integrando moda urbana con influencias caribeñas.

Su diseño para Lady Gaga incorporó plisados al bies, cortes de inspiración flamenca y una silueta pensada para el dinamismo del escenario, logrando una pieza tan elegante como poderosa.

Medios internacionales destacaron la presentación como una muestra del crecimiento de la moda latinoamericana en espacios tradicionalmente dominados por grandes casas europeas.

Más allá del impacto visual, la propuesta de Luar se caracteriza por ofrecer prendas accesibles y promover la inclusión de identidades diversas, posicionándose como una marca con conciencia social.

La moda dominicana alcanza relevancia internacional tras el espectacular vestido de Luar lucido por Lady Gaga en la Super Bowl./ (REUTERS)

Este enfoque ha permitido que celebridades de alto perfil como Rihanna, Kendrick Lamar y Dua Lipa luzcan sus diseños, consolidando a López como una figura clave de la nueva moda global.

El propio diseñador ha señalado que el nombre Luar surge de invertir su nombre Raúl, como reflejo de una visión personal ligada a barrios trabajadores históricamente excluidos de la industria de la moda.

La moda dominicana alcanza relevancia internacional tras el espectacular vestido de Luar lucido por Lady Gaga en la Super Bowl./ (REUTERS)

La aparición de Lady Gaga con un vestido dominicano en el Super Bowl se convirtió así en un hito cultural que reafirma el talento caribeño en los escenarios internacionales.

Con este momento, la moda dominicana no solo brilló ante el mundo, sino que envió un mensaje de orgullo, identidad y unión que resonó mucho más allá del espectáculo.

#eljacaguero #ModaDominicana #LadyGaga #SuperBowl #TalentoLatino #OrgulloCaribeño #RaulLopez #DiseñoDominicano #CulturaLatina #Inclusión

Con información de infobae.com