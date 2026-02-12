Moca se convierte en pionera nacional al respaldar oficialmente una resolución municipal por la paz

Bartolo García

El Ayuntamiento del Municipio de Moca marcó un hito histórico al aprobar de manera unánime una resolución municipal en respaldo a la Declaración de Paz y Cese de la Guerra (DPCW), reafirmando su compromiso con la construcción de una cultura de paz en la provincia Espaillat.

Con esta decisión, Moca se convierte en el primer municipio de la República Dominicana en apoyar formalmente esta iniciativa internacional orientada a fortalecer la convivencia pacífica desde los gobiernos locales.

La resolución subraya que la paz no debe entenderse únicamente como ausencia de conflictos, sino como un proceso activo que requiere educación ciudadana, diálogo permanente y respeto al estado de derecho.

Las autoridades municipales destacaron que esta medida busca fomentar valores de tolerancia, participación comunitaria y resolución pacífica de diferencias dentro de la sociedad.

El paso dado por Moca adquiere una dimensión especial por su identidad histórica como la “Villa Heroica”, reconocida por su protagonismo en momentos decisivos de la historia nacional.

El municipio fue escenario del primer levantamiento armado contra la anexión a España y tuvo un rol activo en los procesos de Independencia, Restauración y defensa del orden constitucional.

Este legado de lucha por la libertad y la soberanía convierte el respaldo a la paz en una evolución coherente de su vocación histórica de servicio al país.

La Declaración de Paz y Cese de la Guerra fue desarrollada por la organización internacional Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), reconocida por su trabajo en educación para la paz y cooperación global.

Dicha entidad cuenta con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), lo que fortalece el carácter institucional de esta iniciativa.

La DPCW promueve marcos legales, educativos y sociales que contribuyen a la prevención de conflictos y al fortalecimiento de sociedades más justas y pacíficas.

Como parte de esta visión, el municipio impulsa el reconocimiento del Monumento a la Paz de Moca como Sitio de Interés Cultural.

Este espacio busca convertirse en un punto activo para la reflexión ciudadana, actividades formativas y eventos culturales en favor de la convivencia pacífica.

Las autoridades locales señalaron que el monumento servirá como herramienta educativa para niños, jóvenes y líderes comunitarios.

Con esta resolución, Moca envía un mensaje claro de liderazgo municipal en la promoción de valores humanos y construcción de una sociedad basada en el respeto mutuo.

La iniciativa posiciona al municipio como referente nacional en políticas locales orientadas a la paz y al desarrollo social sostenible.

