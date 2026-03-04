Moa Cabrera presenta nuevo videoclip y consolida su crecimiento artístico

Bartolo García

Santiago, RD.– El cantautor dominicano Moa Cabrera continúa fortaleciendo su proyección en la industria musical con el lanzamiento del videoclip de su más reciente sencillo titulado “Parezco de Acero”.

La nueva producción audiovisual acompaña una balada que explora los sentimientos que surgen tras una ruptura amorosa y la necesidad de aparentar fortaleza ante la sociedad.

El tema retrata la historia de un hombre que enfrenta el final de una relación sentimental y decide mostrarse fuerte, aun cuando internamente atraviesa un momento de vulnerabilidad.

A través de esta interpretación, Cabrera logra transmitir un mensaje que conecta con muchas personas que han vivido experiencias similares en el ámbito emocional.

El artista explicó que la canción refleja una realidad común en hombres y mujeres que, tras una decepción amorosa, deben continuar adelante mientras lidian con sus emociones.

El videoclip fue grabado en el jardín de la hacienda Komatzu, ubicada en Navarrete, escenario que aporta una atmósfera bohemia que complementa la narrativa de la canción.

La producción audiovisual ha captado la atención del público desde su lanzamiento a principios de febrero, acumulando un importante número de visualizaciones en plataformas digitales.

En cuanto a la parte musical, la letra de “Parezco de Acero” es autoría del compositor José Gerardo Jiménez.

Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Abel González y Cruz Monty, quienes aportaron un estilo que combina sensibilidad y fuerza interpretativa.

La producción del videoclip fue dirigida por Delvin Ortega junto a su equipo de Ortega Films, quienes desarrollaron una propuesta visual acorde con el concepto de la canción.

En los últimos meses, Moa Cabrera también ha presentado otros trabajos musicales que han fortalecido su presencia en las plataformas digitales.

Entre ellos destaca “Espina y Miel”, una colaboración con el artista Frank Castillo, además de varios covers en formato live performance que ha compartido con su audiencia.

Previo al lanzamiento de “Parezco de Acero”, el cantante también presentó el sencillo “Mi Cable a Tierra”, un tema de su autoría que refleja su esencia romántica y que forma parte de su repertorio disponible en plataformas musicales.