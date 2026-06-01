Misión ILAC celebra Jornada Científica Comunitaria

Santiago de los Caballeros.-MISIÓN ILAC, institución sin fines de lucro dedicada al desarrollo humano y espiritual de las comunidades rurales, celebró la Primera Jornada Científica Comunitaria del programa ¨Alma del Cibao¨, organizada por el Centro de Educación para la Salud Integral de la institución.



La iniciativa promueve un modelo de colaboración donde convergen la ciencia, la comunidad y el compromiso social, llevando atención médica especializada a comunidades rurales mediante evaluaciones de salud, diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas no transmisibles y detección de casos de mayor complejidad.



De esta manera, Misión ILAC continúa fortaleciendo su compromiso de servicio basado en el amor, solidaridad y dignidad humana.



Durante la jornada se reconoció la invaluable labor de los cooperadores de salud, voluntarios comunitarios que dedican parte de su tiempo al bienestar de sus comunidades. Actualmente, más de 200 cooperadores impactan positivamente a igual número de comunidades rurales, desarrollando programas de educación en salud, inmunización, desparasitación, orientación ginecológica, ambiente, primeros auxilios, acompañamiento a mujeres embarazadas, asistencia a adultos mayores y vigilancia epidemiológica, entre otras acciones esenciales.



De acuerdo al médico Huáscar Rodríguez, los cooperadores desempeñan un papel clave en la identificación y acompañamiento de personas vulnerables que participan en los programas quirúrgicos organizados por Misión ILAC varias veces al año, trabajando de la mano con los comités de salud comunitarios.



¨La salud comunitaria en zonas rurales, constituye uno de los pilares fundamentales de los sistemas de salud. Es en estos espacios, la atención primaria, prevención y el acompañamiento cercano, adquieren un valor invaluable¨, argumentó el especialista, quien agregó que los programas como ¨Alma del Cibao¨ evidencian que cuando trabajamos con enfoque estructural, vocación de servicio y respaldo científico, los resultados son sostenibles y transformadores.



La jornada fue posible gracias al apoyo y gestión de María Méndez y su fundación VAHR (Vacation is a Human Right) y Travel for Change by María Méndez, así como a la colaboración del Ministerio de Salud Pública, Baptist Hospital y la Soberana Orden de Malta, entre otros importantes colaboradores.



¨Más allá de una actividad educativa y científica, esta jornada representó un homenaje a la entrega, resiliencia y vocación de servicio de nuestros campesinos y líderes comunitarios, quienes día tras día trabajan incansablemente por el desarrollo y bienestar de sus comunidades¨, manifestó José Miguel Portes, director administrativo de Misión ILAC.



Durante más de cinco décadas, Misión ILAC ha impulsado iniciativas en áreas esenciales como salud, educación, espiritualidad, infraestructura y liderazgo comunitario, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad de vida y el fortalecimiento de los factores sociales que impactan la salud colectiva de las poblaciones rurales.