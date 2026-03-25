Ministerio de la Mujer y Plan lanzan consejo asesor de niñas y adolescentes

Santo Domingo – El Ministerio de la Mujer y Plan International República Dominicana lanzaron este martes el Consejo Asesor de Niñas y Adolescentes, un espacio de participación que busca integrar sus opiniones en la formulación de políticas públicas sobre igualdad de género y prevención de la violencia.

La iniciativa se presenta como un mecanismo permanente de diálogo para incorporar las experiencias y propuestas de niñas y adolescentes en temas como las uniones tempranas, el embarazo en adolescentes y la violencia basada en género.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirmó que la creación de este espacio responde a la necesidad de fortalecer la inclusión en las políticas públicas. “No se puede diseñar políticas efectivas para niñas y adolescentes sin escucharlas directamente. Este consejo marca un punto de inflexión, porque reconoce su voz como insumo legítimo para la toma de decisiones”, expresó.

Por su parte, Roland Angerer, director país de Plan International en República Dominicana, señaló que este tipo de mecanismos contribuye a garantizar una participación efectiva. “La participación de niñas y adolescentes no puede seguir siendo una aspiración. Tiene que traducirse en espacios concretos donde sus ideas impactan decisiones reales”, indicó.

El Consejo será coordinado a través del Centro de Promoción a la Salud Integral Adolescente y funcionará mediante encuentros presenciales y consultas virtuales cuyos resultados serán utilizados como insumos en la toma de decisiones del Ministerio de la Mujer y otras instituciones públicas.

Durante el lanzamiento, las integrantes compartieron sus perspectivas sobre los principales desafíos que enfrentan en sus comunidades, así como propuestas orientadas a mejorar las condiciones de vida de niñas y adolescentes.

Respaldos institucionales

La iniciativa cuenta con el respaldo del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y de los organismos de Naciones Unidas, UNICEF y UNFPA, además de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), y de otras organizaciones como MUDHA, CEIBA y la Fundación Tropicalia.

El Consejo estará integrado por 14 niñas y adolescentes entre 13 y 18 años, procedentes de distintos territorios del país, lo que permitirá recoger diversas realidades sociales.

Las participantes han formado parte de procesos de formación en liderazgo, derechos humanos y género, lo que, según las instituciones organizadoras, fortalece su capacidad de incidencia en los temas abordados.

Con este proyecto, el Ministerio de la Mujer y Plan International buscan promover una mayor participación de niñas y adolescentes en los procesos de toma de decisiones y fortalecer la pertinencia de las políticas públicas dirigidas a este grupo poblacional.