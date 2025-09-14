Milwaukee Brewers logran histórico pase anticipado a la postemporada

Bartolo García

MILWAUKEE. – La temporada 2025 de los Milwaukee Brewers quedará grabada como una muestra de resiliencia. Tras comenzar con una marca negativa de 0-4 y un diferencial de carreras que los colocaba en lo más bajo de las Grandes Ligas, hoy celebran ser el primer equipo en asegurar boleto a los playoffs.

El pase quedó garantizado este sábado, luego de la derrota de los New York Mets por 3-2 ante los Texas Rangers, resultado que confirmó al menos un cupo de comodín en la Liga Nacional para los Cerveceros.

Con esta clasificación, Milwaukee extiende su dominio en la última década, logrando su séptima postemporada en ocho años, consolidando un proyecto que ha encontrado estabilidad y consistencia.

POP THOSE BOTTLES MILWAUKEE 🔥



The @Brewers walk it off and are headed to the #Postseason! pic.twitter.com/0suMAXWoNq — MLB (@MLB) September 14, 2025

Lo llamativo es que, hasta antes de 2018, los Cerveceros solo habían conseguido dos apariciones en playoffs desde 1983, lo que resalta el cambio estructural y competitivo de la franquicia en la actualidad.

El toletero Christian Yelich valoró el proceso: “Es parte de la cultura que hemos desarrollado aquí. Cada año surgen jugadores jóvenes, se van otros, pero siempre encontramos nuestra identidad y formas de ganar”.

El próximo objetivo del club es conquistar el título de la División Central de la Liga Nacional, logro que sería el cuarto en los últimos cinco años, un récord que refuerza su hegemonía en esa división.

El camino, sin embargo, no ha estado exento de dificultades. Seis lanzadores abridores pasaron por la lista de lesionados en el arranque de campaña. José Quintana, fichado en primavera, aún no estaba listo; y Néstor Cortés, tras un inicio decepcionante, también terminó fuera por lesión.

Incluso el dominicano Elvin Rodríguez, quien no continuó en el equipo después de mayo, fue el encargado de abrir el juego inaugural en casa, reflejando la crisis de brazos en ese momento.

Aun así, el manager Pat Murphy, distinguido como Manager del Año 2024, mantuvo la calma. “Uno simplemente sigue adelante y aprende algo. Ahora tenemos la oportunidad de aprender”, declaró tras aquel inicio 0-4.

Esa mentalidad fue clave para transformar la adversidad en un impulso. El equipo no solo se recuperó, sino que terminó construyendo el mejor récord en las Mayores durante gran parte de la temporada.

Hoy, con la clasificación asegurada, el club busca romper otra barrera: no gana una serie de postemporada desde que disputó el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2018.

Para sus fanáticos, el presente de los Brewers confirma que la consistencia y la planificación rinden frutos. La franquicia que alguna vez estuvo marcada por sequías, ahora es referente de competitividad.

En Milwaukee, la ilusión ya no es solo clasificar, sino dar el paso definitivo hacia la Serie Mundial, objetivo que se siente más cercano con cada triunfo.