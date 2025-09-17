Miluxi López, nueva madrina de las Águilas Cibaeñas, impulsará campaña por la salud mental en la temporada 2025-2026

SANTIAGO.- Nacida, criada y formada como aguilucha desde niña, la joven Miluxi López será coronada madrina de las Águilas Cibaeñas para la temporada 2025-2026, que iniciará el próximo 15 de octubre con dedicatoria al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

Además de representar el orgullo y la tradición aguilucha, Miluxi asumirá un compromiso social sin precedentes: liderará una campaña de concienciación sobre la salud mental. Como psicóloga, llevará a cabo una agenda de actividades en instituciones dedicadas a la atención de infantes en situación de vulnerabilidad, aportando sus conocimientos para fortalecer espacios de cuidado y atención integral.

Su elección se fundamenta también en la experiencia adquirida en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), donde ha trabajado de cerca con niños y jóvenes con capacidades especiales, reafirmando su vocación de servicio y sensibilidad social.

Hija del recordado narrador deportivo Mendy López, fallecido este mismo año, y de Xiomara viuda López, Miluxi mantiene una estrecha conexión con las Águilas Cibaeñas a través de su familia, pues sus hermanos Mendy y Andrés López (Mendito) vistieron la camiseta del conjunto cibaeño.

López es licenciada en Psicología por la PUCMM, graduada Magna Cum Laude en 2014. También es terapeuta de teatro, actriz profesional y comunicadora, con experiencia en el CID de Santiago y en el segmento televisivo Detrás del Set. Su formación incluye además estudios de inglés en el Instituto Dominico Americano.

Su designación representa un paso más en la visión de las Águilas Cibaeñas como un equipo inclusivo y cercano a la sociedad. En temporadas anteriores, la franquicia ha contado con madrinas que dejaron huella en lo social, como María Laura Vásquez Fernández, primera madrina con síndrome de Down, y la doctora Ronnici Diley Sánchez Payano, quien durante la pandemia trabajó en la erradicación del COVID-19.

La nueva madrina sustituirá a María Victoria Bayo Martínez, representante de la temporada 2024-2025, y asumirá una agenda que incluirá apoyo a actividades comunitarias, sociales y educativas junto al equipo.

Con su elección, las Águilas Cibaeñas ratifican que sus madrinas no solo son símbolo de tradición y orgullo, sino también un puente entre el béisbol y el compromiso social en la República Dominicana.