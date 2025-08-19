MIDE fortalece capacidad de combate con graduación de cursos tácticos y de precisión

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – Con un firme compromiso de fortalecer la defensa nacional frente a amenazas terroristas y escenarios de alto riesgo, el Ministerio de Defensa (MIDE) celebró la graduación de dos programas de capacitación militar de alto nivel. Se trata de los cursos de “Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas” (Monteros) y de Tirador de Alta Precisión (TAP).

La ceremonia fue realizada en el Centro de Entrenamiento Táctico de Sierra Prieta, bajo la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, ERD, acompañado de miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y del coronel Geraldo Jiménez Quevedo, ERD, comandante de la Unidad de Comando Especial Contraterrorismo (UCT-MIDE).

En el acto participaron cadetes de cuarto año del Ejército de la República Dominicana, así como soldados de la UCT-MIDE y efectivos de Fuerzas Especiales de las distintas ramas militares. Esta formación, resaltó la institución, busca consolidar la preparación de las unidades de élite de la nación.

Los cursos fueron impartidos por instructores especializados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes capacitaron a los cursantes en tácticas de combate urbano, operaciones en condiciones extremas y manejo de emergencias.

El programa TAP se enfocó en la formación de tiradores altamente calificados en operaciones de precisión, apoyo a misiones especiales y neutralización de amenazas a larga distancia, bajo condiciones de máxima presión.

Durante su discurso, el ministro Fernández Onofre resaltó la importancia de estos programas, afirmando que “forman profesionales capaces de actuar con precisión milimétrica bajo presión, fortaleciendo no solo las habilidades técnicas, sino también la disciplina y el compromiso moral con la Patria”.

El titular del MIDE exhortó a los graduados a mantener un entrenamiento constante, ser ejemplo de honor y lealtad, y a recordar que “la grandeza de un soldado se mide por su capacidad de servir y proteger”.

Por su parte, el coronel Jiménez Quevedo destacó el impacto que estos cursos han tenido en la seguridad nacional, resaltando la disciplina, perseverancia y espíritu de cuerpo de los egresados, valores que, afirmó, son la esencia de la Unidad de Comando Especial Contraterrorismo.

La ceremonia incluyó la entrega de insignias oficiales a cada participante, símbolos que acreditan la culminación exitosa de una formación rigurosa. Asimismo, se otorgaron reconocimientos especiales a los graduados más sobresalientes por su desempeño.

La culminación de estos cursos eleva los estándares de preparación, profesionalismo y alistamiento de las Fuerzas Armadas, consolidando a la República Dominicana en el fortalecimiento de sus capacidades frente a los desafíos de seguridad regional.

El MIDE resaltó que la capacitación en operaciones urbanas y tiro de precisión es vital para garantizar respuestas rápidas y efectivas en escenarios modernos, donde el crimen organizado y el terrorismo exigen niveles de preparación superiores.

Los programas Monteros y TAP, subrayó la institución, representan un paso firme hacia la consolidación de un ejército moderno, preparado y altamente entrenado, capaz de responder con eficacia a las exigencias del presente y del futuro.

Con esta graduación, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de formar militares de élite que protejan la soberanía, la paz y la estabilidad de la República Dominicana, elevando la moral y el prestigio de las Fuerzas Armadas ante la nación.

