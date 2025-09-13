MICM es reconocido como referente en sostenibilidad por liderazgo en Compras Verdes

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) recibió un importante reconocimiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por su destacado liderazgo en la aplicación de la Política de Compras Verdes en el Estado dominicano.

La distinción fue entregada durante el Foro de Contratación Pública: “Transformando la Compra Pública en Bienestar para la Gente”, un espacio que reunió a representantes de instituciones estatales y expertos en materia de transparencia y sostenibilidad.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la DGCP, el MICM figura en el top 3 de las instituciones con mayor número de procesos verdes adjudicados, alcanzando un total de 95 hasta julio de 2025, además de varios que se encuentran en proceso de apertura.

El ministro Víctor -Ito- Bisonó recibió el reconocimiento en nombre de la institución y expresó que este galardón fortalece el compromiso del MICM con la innovación, la sostenibilidad y la transparencia en la gestión pública.

“Es un honor recibir este reconocimiento, que refleja el esfuerzo de todo un equipo comprometido con la transparencia y la sostenibilidad. Desde el MICM seguiremos impulsando políticas públicas que integren criterios ambientales en la gestión y fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones”, declaró Bisonó.

El funcionario explicó que el MICM cuenta con peritos ambientales, lo que facilita aplicar criterios técnicos y objetivos en los procesos de adquisición, en cumplimiento con la Ley de Contrataciones Públicas 47-25.

Este elemento ha sido clave para consolidar el liderazgo del ministerio en la integración de la dimensión ambiental en la contratación pública, fortaleciendo su rol como institución referente en la materia.

El reconocimiento cobra aún más relevancia al estar el MICM certificado bajo la norma ISO 14.001:2015 de gestión ambiental, que lo posiciona como ejemplo de eficiencia y sostenibilidad en la administración pública.

A esa certificación se suman otras cuatro: la ISO 9001:2015 sobre sistemas de gestión de calidad; la ISO 37001 en gestión antisoborno; la ISO 37301 en cumplimiento normativo; y la ISO 32301, que certifica la continuidad del negocio.

Además, el ministerio ostenta la Certificación Sello CAF +300, que avala su nivel avanzado en gestión pública eficiente y orientada a resultados, y la Certificación Normativa NORTIC A5, que garantiza el cumplimiento de los estándares de transparencia y acceso a la información.

Todas estas certificaciones confirman el camino hacia la excelencia institucional que ha trazado el MICM en los últimos años, integrando buenas prácticas internacionales en cada uno de sus procesos.

La DGCP destacó que el modelo del MICM puede servir de referencia para otras entidades del Estado, al demostrar que la contratación pública sostenible es posible con visión estratégica y voluntad institucional.

Con esta nueva distinción, el MICM se proyecta como un modelo de contratación pública responsable, integrando de manera transversal criterios ambientales, sociales y económicos en sus adquisiciones, y reafirmando su papel como institución clave en la modernización del Estado dominicano.