Mets imponen poder con lluvia de jonrones y debut soñado de Jonah Tong

Bartolo García

Nueva York. – Los Mets de Nueva York vivieron una noche histórica al vencer 19-9 a los Marlins de Miami en el Citi Field, en un partido donde la ofensiva estalló con seis cuadrangulares y el debutante Jonah Tong mostró temple desde la lomita.

El joven lanzador canadiense, de apenas 22 años, se llevó la ovación de los más de 42,000 fanáticos presentes tras una primera entrada de seis lanzamientos impecables. Su estreno en las Grandes Ligas dejó buenas sensaciones al trabajar cinco episodios con apenas una carrera limpia permitida y seis ponches.

Los Mets establecieron un nuevo récord de la franquicia de más carreras anotadas en un juego como locales, gracias a una ofensiva explosiva desde el primer episodio.

Juan Soto jonronea en fiesta de palos de los Mets sobre los Reales

La fiesta comenzó temprano cuando el dominicano Juan Soto conectó un jonrón de dos carreras, seguido por un estacazo de tres vueltas de Brandon Nimmo, todo esto antes de que se registrara el primer out.

La ventaja se amplió rápidamente con otro jonrón de dos carreras de Pete Alonso en la segunda entrada, dándole a Tong un colchón de 12-0 en apenas dos innings. El dominio ofensivo se consolidaba a cada turno.

En la sexta entrada, Nimmo volvió a castigar con un cuadrangular solitario, mientras que Mark Vientos sacudió un enorme batazo de 415 pies que puso a vibrar a los aficionados neoyorquinos.

La octava entrada trajo más pólvora: el venezolano Luis Torrens conectó un jonrón de tres carreras, completando la cuenta de seis vuelacercas para la tropa dirigida por Carlos Mendoza.

El debut de Tong no fue perfecto, pues en la quinta entrada permitió cuatro carreras producto de errores defensivos de Francisco Lindor y Pete Alonso, pero supo salir airoso con el respaldo ofensivo de sus compañeros.

Por los Mets, se destacaron Soto (2 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas), Nimmo (dos jonrones y cuatro producidas), Alonso (jonrón y dos remolcadas) y Torrens (tres impulsadas).

La victoria marcó el noveno triunfo en los últimos 13 juegos para los Mets, que buscan mantenerse en la pelea dentro de la división Este de la Liga Nacional.

Del lado de los Marlins, el dominicano Otto López fue la figura ofensiva con un jonrón y cuatro carreras producidas. Sin embargo, el pitcheo no pudo contener la ofensiva implacable de los neoyorquinos.

El abridor dominicano Eury Pérez sufrió la derrota al permitir cinco carreras en apenas una entrada de labor, dejando el juego prácticamente sentenciado desde el inicio.

La noche quedará grabada no solo por la ofensiva demoledora de los Mets, sino también por el debut prometedor de Jonah Tong, quien con su peculiar estilo de lanzar por encima del brazo recordó a los aficionados al legendario Tim Lincecum.

Con este resultado, los Mets no solo celebran un triunfo resonante, sino que también envían un mensaje claro: tienen la capacidad ofensiva y el talento joven para ser protagonistas en la temporada.

Con informacón de AP