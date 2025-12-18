MESCyT firma acuerdo para formación docente en Colombia

Santo Domingo. – El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y la Universidad Cooperativa de Colombia firmaron un convenio de cooperación académica que permitirá fortalecer la formación, capacitación y actualización de docentes dominicanos, con énfasis en el nivel medio del sistema educativo.

El acuerdo fue rubricado por el ministro del MESCyT, doctor Franklin García Fermín, y la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maritza Rondón, con el objetivo de ampliar las capacidades profesionales del personal docente a través de programas de formación superior, intercambio académico y cooperación científica.

Mediante este convenio, ambas instituciones se comprometen a reforzar la carrera docente, especialmente en los procesos de admisión, formación y evaluación, así como en la actualización de instrumentos como la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), contribuyendo a elevar la calidad del sistema educativo dominicano.

Asimismo, el acuerdo contempla el intercambio de personal académico, que participará en charlas, conferencias, investigaciones conjuntas y eventos de carácter científico, promoviendo la transferencia de conocimientos y buenas prácticas entre ambos países.

El convenio también establece la promoción de oportunidades para que profesionales y docentes puedan optar por programas de posgrado, incluyendo doctorados, maestrías, especialidades técnicas y formación continua, en diversas áreas del conocimiento impartidas por la Universidad Cooperativa de Colombia.

De igual manera, se facilitará la participación de estudiantes dominicanos en programas de educación continua, fortaleciendo su perfil académico y su competitividad en el ámbito regional e internacional.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir de su firma, período durante el cual se desarrollarán los proyectos y programas académicos establecidos, conforme a los compromisos asumidos por ambas partes.

En el acto de firma estuvieron presentes el exministro de Educación, Roberto Furcal, y el presidente de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), Santiago Portes, quienes valoraron la importancia de esta alianza para el fortalecimiento del capital humano del país.