Menores desaparecidos en Santiago aparecen en Santo Domingo

Miembros de la Policía Nacional localizaron este viernes a un niño de 4 años y a su primo de 16, quienes habían sido reportados como desaparecidos en la provincia Santiago.

Los menores fueron encontrados en el Parque Eugenio María de Hostos, ubicado en el Malecón de Santo Domingo, y según las autoridades, ambos se encuentran en buen estado de salud.

Se trata de Wenzel Francisco, de 4 años, y Justin Francisco, de 16, quienes habían salido el jueves desde su residencia en el sector Los Salados con rumbo desconocido.

De manera preliminar, familiares indicaron que los menores habrían abordado un autobús hacia Santo Domingo, versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Las investigaciones revelan que el adolescente habría coordinado un encuentro en la capital con una persona a través de la red social TikTok.

Según sus familiares, el joven salió junto al niño bajo el pretexto de realizar una tarea doméstica y no regresó, llevándose además una suma de dinero.

También indicaron que el adolescente presenta condiciones de salud mental y antecedentes de haberse trasladado anteriormente a Santo Domingo.

Conversaciones encontradas en un dispositivo electrónico sugieren que mantenía comunicación con una persona en la capital, aunque esta negó haber concretado un encuentro.

Cámaras de seguridad captaron a ambos menores caminando juntos por el sector antes de su desaparición.

Tras su localización, serán trasladados al destacamento correspondiente para los procedimientos de lugar y su posterior entrega a familiares.

El caso ha generado preocupación, pero también alivio entre sus allegados tras confirmarse que fueron encontrados con vida.