Más de 21 mil estudios realizados en campaña “Porque Te Quiero” consolidan lucha preventiva contra el cáncer de mama en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– Una ola de solidaridad y esperanza volvió a teñir de rosado la Zona Franca de Santiago, donde cientos de colaboradores se unieron para formar el tradicional Gran Lazo Humano, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, como parte de la campaña “Porque Te Quiero”.

En su undécima edición, la iniciativa reafirmó su impacto al superar los 21,600 estudios preventivos acumulados, entre mamografías y sonomamografías, realizados a mujeres trabajadoras del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM) y sus familiares.

Solo en la jornada de este año, más de 3,000 mujeres accedieron a estudios especializados, fortaleciendo así el objetivo principal de la campaña: promover la detección temprana y salvar vidas a través de la prevención.

“Porque Te Quiero” se ha consolidado como un movimiento de salud y sensibilización que integra acompañamiento emocional, educación médica y atención preventiva, ejecutado a través de MĒDICA, el centro de salud del PIVEM.

Durante la actividad principal, realizada en el parque industrial, alrededor de mil participantes conformaron el Gran Lazo Humano, reafirmando el espíritu de unidad y compromiso en favor de esta causa.

Fernando García, director de Operaciones de la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS), destacó que la campaña no solo se ha mantenido en el tiempo, sino que ha evolucionado gracias a la retroalimentación de los propios beneficiarios.

“Este año recibimos una encuesta de satisfacción que muestra un nivel de aceptación extraordinario y una solicitud clara de continuidad. Eso nos anima a seguir apostando por la salud y el bienestar de nuestras mujeres”, señaló García.

Por su parte, el radiólogo Marcel Morel informó que en esta versión se amplió el alcance de la campaña para incluir a mujeres de la comunidad externa al parque industrial.

“El cáncer no conoce fronteras, por eso abrimos este programa más allá de nuestras instalaciones. La salud es un derecho universal, y debemos acercar las herramientas de prevención a todas”, expresó Morel.

El especialista resaltó además un avance clave: la disponibilidad en MĒDICA de una Resonancia de Mama de última generación, considerada la más avanzada de la región Norte, lo que permitirá diagnósticos más precisos y oportunos.

“No se trata solo de tecnología, sino de justicia médica. Garantizar diagnósticos tempranos significa brindar esperanza a tiempo”, afirmó Morel durante su intervención.

Con más de una década de trabajo ininterrumpido, “Porque Te Quiero” se ha convertido en un referente nacional de responsabilidad social corporativa y una expresión genuina del compromiso empresarial con la salud femenina.

El evento contó con el apoyo de aliados estratégicos y patrocinadores, entre ellos AFP Siembra, AFP Popular, ARS Futuro, ARS Meta Salud, ARS Monumental, ARS SeNaSa, AFP Crecer, ARS Universal y otras instituciones del sector salud y financiero.

Además, empresas como Grabo Estilo, CECOMSA, Mota Producciones, A&D Group Service, AlkiFiesta y Black Box sumaron su creatividad y recursos para garantizar el éxito de la jornada.

El ambiente estuvo marcado por emociones, testimonios de superación y mensajes de aliento para quienes enfrentan el diagnóstico, así como para sus familias y entorno laboral.

La CZFS reafirmó que continuará impulsando esta campaña como parte de sus programas sociales, contribuyendo al bienestar integral de la mujer dominicana y promoviendo una cultura de prevención como herramienta clave para salvar vidas.

