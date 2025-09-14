Marileidy Paulino inicia con fuerza en Tokio y clasifica a semifinales de los 400 metros

Bartolo García

Tokio, Japón. – La estrella dominicana del atletismo, Marileidy Paulino, comenzó con paso firme su participación en el Mundial de Atletismo 2025, al dominar este domingo su heat eliminatorio de los 400 metros planos y asegurar su pase a la semifinal.

Con un registro de 49.85 segundos, Paulino demostró su excelente estado de forma, liderando su serie por delante de la británica Amber Anning, quien marcó 49.96 segundos, y de la egipcia Bassant Hemida, que cruzó la meta con 50.36.

La nativa de Don Gregorio, Nizao, actual campeona olímpica y mundial, dejó claro que está lista para volver a subir al podio, en busca de defender su título mundial logrado en Budapest 2023, tras la plata alcanzada en Eugene 2022.

Paulino volverá a la pista este martes 16 de septiembre en la semifinal, programada para las 8:05 p.m. hora dominicana. De clasificar, disputará la gran final el jueves 18 a las 9:24 p.m., una de las carreras más esperadas del Mundial.

La delegación dominicana en Tokio está conformada por cuatro atletas, encabezados por Paulino. También compiten Lidio Feliz en los 400 metros, Alexander Ogando en los 100 y 200 metros, y Liranyi Alonzo, quien debutará en los 200 metros tras una temporada destacada.

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, ingeniero Alexis Peguero, expresó su optimismo por el desempeño de los atletas criollos: “Estamos confiados en que regresaremos con medallas. La preparación ha sido rigurosa y la mentalidad está en su punto más alto”.

El calendario de Paulino en este Mundial está claramente definido. El domingo clasificó con su 49.85 en la eliminatoria; el martes disputará la semifinal; y el jueves, si todo marcha según lo esperado, buscará consagrarse de nuevo en la gran final.

La eliminatoria de los 400 metros fue intensa, con grandes figuras mostrando su potencial. La bareiní Salwa Eid Naser, una de las grandes favoritas, avanzó con el mejor tiempo de 49.13 segundos. Por su parte, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone registró 49.41 y la neerlandesa Lieke Klaver aseguró su pase con 50.32.

Estos resultados anticipan una semifinal de altísimo nivel, en la que Paulino deberá enfrentarse a rivales de talla mundial, aunque su condición de campeona defensora le otorga confianza y respeto dentro del circuito.

La atleta dominicana no solo es referente por sus resultados, sino también por su disciplina y consistencia, cualidades que la han convertido en orgullo nacional y en una de las principales figuras del atletismo internacional.

Su éxito ha inspirado a una nueva generación de atletas en República Dominicana, y cada participación internacional se convierte en un acontecimiento seguido con entusiasmo por los fanáticos del deporte en el país.

El reto ahora es mantener la concentración y la fortaleza física de cara a la semifinal, paso crucial para avanzar a la instancia donde se definen las medallas. Paulino ya ha demostrado que está preparada para los grandes escenarios.

Con esta victoria inicial, la campeona dominicana refuerza las esperanzas de que el atletismo criollo vuelva a darle alegrías al país, consolidando a la República Dominicana como una potencia emergente en el deporte mundial.