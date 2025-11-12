Marcus Boereau hace historia al ser incluido entre los 40 jóvenes líderes más influyentes de República Dominicana

El empresario haitiano se convierte en el primer ciudadano de su país reconocido por Revista Mercado por su aporte al desarrollo económico y la cooperación binacional

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El empresario haitiano Marcus Boereau fue seleccionado entre las “40 personas menores de 40 años más influyentes de la República Dominicana”, según la más reciente edición de la prestigiosa publicación Revista Mercado, que destaca cada año a las figuras jóvenes con mayor impacto en los ámbitos económico, político y social del país.

El anuncio oficial fue publicado el 11 de noviembre de 2025 a través del sitio web y las redes sociales de la revista, generando gran expectativa entre el sector empresarial y los medios locales por la diversidad de perfiles reconocidos en esta edición.

Boereau, quien ha desarrollado proyectos empresariales en el área de innovación, inversión y responsabilidad social, compartió la noticia con entusiasmo en sus plataformas digitales, agradeciendo el reconocimiento y dedicándolo a su equipo y a la comunidad haitiana que reside en la República Dominicana.

Durante el cóctel de celebración organizado por Revista Mercado, el empresario compartió escenario con destacadas personalidades dominicanas como David Collado, actual ministro de Turismo y quien encabezó esta lista en 2010, y Omar Fernández, senador del Distrito Nacional y primer lugar en la edición de este año.

Con esta distinción, Marcus Boereau se convierte en el primer ciudadano haitiano en formar parte de esta influyente selección, consolidando su papel como un puente entre el talento joven de Haití y la República Dominicana.

“Este reconocimiento va mucho más allá de un logro personal — representa una gran responsabilidad”, expresó Boereau tras recibir la noticia. “Como primer ciudadano haitiano en recibir este honor, espero que esto abra el camino para otros jóvenes emprendedores que deseen construir proyectos en este país. Con trabajo, determinación y una visión clara, es posible aportar y ser reconocidos por ello”.

Boereau también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la comunidad haitiana en la República Dominicana, señalando que este reconocimiento tiene un valor simbólico que trasciende lo empresarial. “Demuestra que la integración y la cooperación entre pueblos vecinos son posibles cuando se trabaja con respeto y propósito común”, añadió.

El empresario, radicado en Santo Domingo desde hace varios años, ha impulsado iniciativas orientadas a la inclusión social, el emprendimiento juvenil y el desarrollo sostenible, contribuyendo a fortalecer la colaboración económica entre Haití y República Dominicana.

Su inclusión en la lista de Revista Mercado fue destacada por los editores como “un ejemplo de liderazgo binacional” y una muestra del poder transformador de la juventud caribeña. La publicación subrayó que Boereau encarna la visión de una nueva generación de empresarios con conciencia social y compromiso regional.

Desde su creación hace más de 15 años, el ranking “40 under 40” de Revista Mercado se ha convertido en un referente nacional, reconociendo el talento y la innovación de figuras que hoy ocupan posiciones claves en el sector público y privado dominicano.

Boereau expresó que continuará apostando por proyectos que promuevan la cooperación económica entre ambos países, enfatizando en la necesidad de crear espacios de diálogo y oportunidades para jóvenes profesionales haitianos en territorio dominicano.

“Este logro es un mensaje de esperanza para todos los que creen en la unidad del Caribe y en el poder de la juventud para transformar nuestras realidades”, concluyó el empresario.

Con este reconocimiento, Marcus Boereau no solo marca un hito en la historia de la revista, sino que también simboliza un paso más hacia una relación más sólida, humana y productiva entre Haití y la República Dominicana, basada en el respeto, la innovación y la colaboración mutua.

