Manuel Estrella denuncia inacción con los RD$90 millones destinados al turismo de Santiago

Bartolo García

El reconocido empresario Manuel Estrella expresó su preocupación ante la falta de avances en los proyectos turísticos de Santiago, pese a la entrega de RD$90 millones realizada por el Ministerio de Turismo como parte de una inversión total de RD$200 millones para el impulso del turismo en la ciudad.

Durante su intervención en un evento deportivo en el Cibao Fútbol Club, Estrella lamentó que los recursos, entregados hace varios meses a la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI), no hayan sido utilizados para los fines establecidos.

“Tenemos una estrategia para desarrollar el turismo de eventos, porque no tenemos playas, pero sí el potencial para atraer visitantes por nuestras actividades culturales y deportivas. Sin embargo, el ministro entregó 90 millones y no se ha hecho nada”, expresó con evidente frustración.

El empresario, considerado uno de los principales promotores del desarrollo urbano y deportivo de la ciudad corazón, aseguró que el ministro David Collado cumplió su palabra de respaldar a Santiago, pero criticó el manejo ineficiente de los fondos por parte de la institución receptora.

Del total de los recursos, RD$60 millones estaban destinados al remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración, ícono histórico y turístico de la ciudad, mientras que RD$30 millones serían empleados en la implementación de la marca “Ciudad de Santiago”, una estrategia de posicionamiento turístico que aún no ha visto avances concretos.

Estrella señaló que el desarrollo turístico de Santiago no depende de grandes resorts ni playas, sino de la creación de experiencias urbanas y culturales, así como de la promoción de eventos deportivos y artísticos que fortalezcan su identidad como destino atractivo y diverso.

El pronunciamiento del empresario tuvo lugar durante la clínica de fútbol impartida por Diego Forlán, exjugador uruguayo y Balón de Oro del Mundial 2010, quien visitó el estadio del Cibao FC para compartir con jóvenes atletas y promover el crecimiento del fútbol en República Dominicana.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo por llevar el fútbol a toda la sociedad, y esta actividad de hoy es un gran espaldarazo que nos da el ministro Collado”, manifestó Estrella, agradeciendo el apoyo al deporte como parte del desarrollo integral de la ciudad.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, resaltó el compromiso del Gobierno con el turismo deportivo, al considerarlo una oportunidad para diversificar la oferta turística y proyectar una nueva imagen del país ante la comunidad internacional.

“El turismo deportivo es un motor de desarrollo. Eventos como este fortalecen nuestra posición como un destino diverso, donde el deporte, la hospitalidad y el talento se unen para atraer visitantes de todo el mundo”, destacó Collado durante el encuentro.

El ministro también elogió el trabajo que realiza el Cibao Fútbol Club como institución pionera en el impulso del deporte profesional y comunitario, asegurando que el Gobierno seguirá apoyando las iniciativas que integren el deporte al turismo y al desarrollo económico local.

En tanto, Diego Forlán expresó su admiración por las instalaciones deportivas de Santiago y por el entusiasmo de los jóvenes futbolistas dominicanos. “Es un privilegio estar acá. Este estadio es muy lindo y vale la pena todo el esfuerzo que están haciendo por el fútbol dominicano”, afirmó el astro suramericano.

Más de 60 niños y jóvenes participaron en la clínica deportiva, que combinó entrenamiento técnico, convivencia y valores del deporte como disciplina, trabajo en equipo y superación personal, en un ambiente de entusiasmo y aprendizaje.

Al encuentro también asistieron el diputado Robinson Díaz, el director de Comunicaciones de Arajet, Manuel Luna, y otras personalidades del ámbito empresarial y deportivo de la región, quienes coincidieron en la necesidad de que Santiago aproveche su potencial turístico con una gestión más eficiente y transparente de los fondos públicos.

#eljacaguero #ManuelEstrella #DavidCollado #Santiago #Turismo #APEDI #CibaoFC #DiegoForlán #TurismoDeportivo #MonumentoDeSantiago #CiudadDeSantiago #DesarrolloRegional