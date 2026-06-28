ManageEngine despliega IA autónoma en toda su suite para impulsar las empresas digitales

Santo Domingo.— ManageEngine, una división de Zoho Corporation y proveedor de soluciones de gestión de TI empresarial, anunció hoy el despliegue de los Agentes Zia, los agentes autónomos impulsados por inteligencia artificial desarrollados por la compañía, en toda su suite de gestión empresarial digital. Construidos dentro de un marco seguro y conforme con las normativas de privacidad, estos agentes pueden orquestar y ejecutar tareas sin intervención humana, permitiendo entornos de TI más autónomos. Esto representa un hito en la visión de la compañía de habilitar entornos de TI verdaderamente autónomos.

“Los modelos de frontera son excelentes para usos generales, pero no siempre son eficientes para la TI empresarial”, afirmó Rajesh Ganesan, CEO de ManageEngine. “Desarrollamos inteligencia artificial cuidadosamente diseñada y orientada a objetivos específicos que ofrece valor duradero y rentable. Los Agentes Zia incorporan capacidades de IA autónoma a nuestra suite para que los clientes logren resultados más rápidos y confiables”.

Capacidades clave

· Agentes preconfigurados y personalizados: Utilice agentes preconfigurados con un solo clic o Zia Agent Studio para crear agentes personalizados, permitiendo a los usuarios controlar la configuración, las herramientas y la base de conocimiento mediante lenguaje natural.

· Orquestación multiagente: Los agentes maestros coordinan subagentes especializados para dirigir el trabajo y gestionar flujos complejos.

· Gobernanza de datos: Los datos de los clientes nunca se utilizan para entrenar modelos; los administradores establecen límites de control y la observabilidad integrada proporciona una auditoría completa de las acciones de los agentes.

· Compatibilidad con terceros: ManageEngine admite el estándar MCP, permitiendo a los clientes utilizar modelos de lenguaje (LLM) y plataformas de agentes de terceros con sus herramientas.

Redefiniendo la gestión de TI empresarial con los Agentes Zia

· Habilitación de flujos de trabajo de TI y servicios empresariales: Cree agentes para casos de uso de TI y negocio, incluidos especialistas de mesa de ayuda de nivel 1, generadores de informes postincidente (PIR), generadores de artículos de base de conocimiento y analizadores de salud de elementos de configuración (CI), capaces de conectarse a múltiples aplicaciones y asumir tareas dentro de límites definidos.

· Impulso a operaciones de TI con autodiagnóstico: Los agentes agregan una capa de acción a la visibilidad, acelerando el análisis de causa raíz y automatizando los procesos de recuperación; los agentes de costos en la nube investigan gastos inesperados entre distintas cuentas.

· Automatización para acelerar las operaciones de seguridad: Los agentes automatizan revisiones de usuarios, correlación de alertas e investigaciones de múltiples pasos, reduciendo horas de trabajo manual a minutos y minimizando falsos positivos mediante conocimiento específico de la organización y contexto multidominio.

· Mantenimiento de endpoints actualizados y en cumplimiento: Los agentes preconfigurados gestionan el análisis inicial de eventos EDR, vinculan cadenas de ataque al marco MITRE ATT&CK, realizan diagnósticos de dispositivos y resolución de problemas de parches, además de generar guías completas de remediación y hojas de ruta de cumplimiento.

Abordando la privacidad y la gobernanza de los datos

Aunque los agentes de IA ya han demostrado generar valor empresarial, las preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos continúan frenando su adopción en las organizaciones. La incorporación de los Agentes Zia en la suite de ManageEngine, respaldada por el control integral de toda la infraestructura tecnológica por parte de la compañía, garantiza una gobernanza adecuada.

“Los principios de privacidad adoptados por ManageEngine durante las últimas dos décadas al desarrollar nuestra plataforma hoy cobran aún más relevancia en la era de los agentes de IA. Nuestro compromiso con la privacidad y la soberanía de los datos brinda a nuestros clientes la confianza necesaria para adoptar agentes de IA”, afirmó Umasankar Narayanasamy, vicepresidente de ManageEngine.

Log360: SOAR nativo y automatización multidominio

ManageEngine también anunció una actualización central de arquitectura en Log360, su plataforma unificada de seguridad, incorporando capacidades SOAR nativas, siete nuevas integraciones con proveedores líderes de EDR, gestión de identidades e inteligencia de amenazas, así como orquestación multidominio que integra detección, investigación basada en IA y respuesta automatizada en un único modelo de datos.

Las capacidades SOAR nativas permiten que un solo playbook aísle endpoints, revoque sesiones comprometidas, enriquezca incidentes con inteligencia de amenazas, genere tickets de servicio y notifique a los equipos SOC, todo impulsado por las mismas alertas y señales de comportamiento generadas por la plataforma. Esto elimina transferencias mediante API y preserva el contexto entre detección y respuesta. Log360 incluye una biblioteca de playbooks expertos distribuida mediante CDN, un constructor de playbooks de bajo código a través de Zoho Qntrl y telemetría de endpoints, identidades y entornos en la nube para cerrar la brecha entre dominios.

OpManager Nexus: inteligencia de red en tiempo real con telemetría por streaming

Otro anuncio importante de ManageEngine es la incorporación de soporte nativo para telemetría por streaming basada en gNMI y OpenConfig en OpManager Nexus, su plataforma de observabilidad. Estas capacidades permiten a las empresas recopilar datos de red en tiempo real directamente desde la infraestructura de red, sin necesidad de agentes adicionales ni recolectores externos, proporcionando a los equipos de redes y operaciones la visibilidad necesaria para identificar y resolver problemas antes de que afecten los servicios.

Construida sobre una arquitectura neutral respecto a proveedores, esta funcionalidad es compatible con entornos Cisco, Juniper Networks, Arista, Nokia y Huawei, ofreciendo telemetría con latencia inferior a un segundo y unificando SNMP, NetFlow y telemetría por streaming dentro de una sola plataforma.

Las nuevas capacidades de telemetría abordan las limitaciones de los modelos tradicionales de monitoreo basados en sondeos periódicos, proporcionando visibilidad continua y de alta fidelidad sobre el rendimiento de la red y eventos transitorios que frecuentemente pasan desapercibidos. Integradas directamente en los flujos existentes de topología, alertas e informes de OpManager Nexus, estas mejoras permiten a las organizaciones operacionalizar la telemetría por streaming sin herramientas adicionales ni complejidad operativa.

El soporte seguro para conexiones gNMI tipo dial-in y dial-out, la normalización basada en OpenConfig y los flujos unificados de observabilidad ayudan a las empresas a acelerar el análisis de causa raíz, mejorar la eficiencia operativa y construir operaciones de red más resilientes a gran escala.