Maestro Braulio Ramírez valora respaldo institucional al VI Campeonato Gubernamental de Ajedrez

El evento reunió a jugadores de 16 entidades públicas y militares bajo normas oficiales de la FIDE

Bartolo García

El Maestro Braulio Ramírez, reconocido ajedrecista dominicano, expresó su agradecimiento al doctor Rafael Peralta Romero, director general de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), así como a las 16 instituciones participantes en el VI Campeonato Gubernamental de Ajedrez, celebrado el pasado 6 de diciembre en Santo Domingo.

Ramírez destacó que el respaldo institucional fue clave para el éxito del torneo, el cual se ha consolidado como una de las principales competencias de ajedrez del sector público en el país.

El campeonato se desarrolló bajo las reglas de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), garantizando un alto nivel competitivo y el estricto cumplimiento de los estándares internacionales del juego ciencia.

En la justa participaron destacados ajedrecistas pertenecientes a instituciones gubernamentales y cuerpos militares, quienes demostraron disciplina, estrategia y dominio técnico en cada una de las partidas disputadas.

“Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Rafael Peralta Romero por su apoyo y compromiso con el ajedrez, así como a todas las instituciones participantes por su dedicación y esfuerzo para hacer de este evento un éxito”, manifestó Braulio Ramírez.

El Maestro resaltó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el ajedrez como una herramienta de desarrollo intelectual, pensamiento crítico y convivencia institucional.

Entre las entidades participantes se destacó el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), que ha mantenido una presencia constante en este tipo de eventos deportivos y formativos.

También formaron parte del campeonato el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Recinto Félix Evaristo Mejía, y el Banco de Reservas, reafirmando su apoyo al ajedrez como disciplina estratégica.

Asimismo, participaron el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y EDESUR, instituciones que aportaron jugadores y respaldo organizativo al evento.

El torneo contó además con la presencia de la Contraloría General de la República, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Unión Nacional de Bomberos, fortaleciendo la diversidad institucional del campeonato.

En el ámbito ministerial, estuvieron representados el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Salud Pública, evidenciando el interés del Estado en promover actividades intelectuales y recreativas.

Las fuerzas del orden y defensa también dijeron presente, con la participación de la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana y la Armada Dominicana, aportando un componente disciplinario y competitivo al certamen.

De igual manera, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) se sumó al evento, reafirmando su compromiso con iniciativas que fomentan el desarrollo humano integral.

El VI Campeonato Gubernamental de Ajedrez se celebra de manera anual y tiene como objetivo principal promover el ajedrez como herramienta educativa y social, además de estrechar lazos entre servidores públicos a través del deporte mental.

Finalmente, Braulio Ramírez reiteró su compromiso de continuar impulsando el ajedrez en los distintos estamentos del Estado, valorando el respaldo institucional como un pilar fundamental para el crecimiento y la consolidación de este tradicional evento.