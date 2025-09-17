Machado impulsa a Padres con grand slam decisivo en triunfo sobre Mets

Bartolo García

NUEVA YORK.– Los Padres de San Diego se acercaron un paso más a la postemporada tras vencer 7-4 a los Mets de Nueva York, en un juego cargado de emoción donde Manny Machado fue el protagonista con un grand slam en la quinta entrada.

Con el partido empatado y las bases llenas, el abridor de los Mets, David Peterson, dejó un lanzamiento colgado que Machado aprovechó para enviar la pelota a las gradas entre el jardín izquierdo y central del Citi Field.

El batazo, el 14º grand slam en la carrera del antesalista, no solo desató la euforia en el dugout visitante, sino que le dio a San Diego una ventaja temprana de 6-2 que resultó decisiva en el encuentro.

Machado celebró con su característica pose, consciente de que había dado un golpe clave en un partido que tuvo sabor a béisbol de octubre, pese a ser una noche fría de miércoles en Queens.

El partido, sin embargo, no estuvo exento de tensión. Los Mets, también con aspiraciones de playoffs, intentaron regresar en el marcador y obligaron al mánager de los Padres, Mike Shildt, a mover su bullpen de forma estratégica.

El cubano Adrián Morejón respondió con cuatro outs importantes, mientras que Mason Miller sumó cinco outs más para mantener a raya la ofensiva neoyorquina.

En la parte ofensiva, el dominicano Juan Soto brilló al conectar su jonrón número 41 de la temporada, consolidándose como una de las piezas más peligrosas en la alineación de San Diego.

Un día como hoy en 2024, Juan Soto daba su jonrón 40 con los Yankees. Un año después, con los Mets, sacude su 41.

El venezolano Robert Suárez fue el encargado de cerrar el juego, asegurando la victoria y sumando un salvamento que mantiene a los Padres en la ruta directa hacia la postemporada.

Con este triunfo, San Diego quedó 6.5 juegos por delante de los Diamondbacks de Arizona, el primer equipo fuera de la zona de comodines de la Liga Nacional, tras la derrota de los D-backs más temprano en la jornada.

El equipo californiano ahora tiene la posibilidad de asegurar su pase a los playoffs tan pronto como el sábado, cuando enfrenten a los Medias Blancas de Chicago.

La victoria refuerza el momento positivo de unos Padres que parecen haber encontrado la fórmula perfecta entre poder ofensivo y solidez en su bullpen en la recta final de la temporada.

Para los Mets, la derrota significó un golpe doloroso en sus aspiraciones, dejando en evidencia la falta de consistencia de su pitcheo en momentos de máxima presión.

Mientras tanto, la fanaticada de San Diego ya empieza a soñar con un octubre lleno de emociones, con Machado y Soto como figuras que podrían liderar una nueva gesta en la postemporada.