Luto en el béisbol dominicano por la trágica muerte del prospecto Gustavo Talmaré

Bartolo García

Santo Domingo. – El béisbol de la República Dominicana está de duelo tras la repentina muerte de Gustavo Talmaré, un prometedor prospecto de apenas 14 años que se había ganado el respeto y la admiración por su talento y carisma.

El adolescente perdió la vida la noche del viernes 15 de agosto, confirmaron las autoridades y la Academia Amaury Nina, donde se formaba como pelotero profesional.

Talmaré brilló en 2023 como el jugador dominicano más destacado en el Mundial Sub-12 de Béisbol y en 2024 se consagró como Jugador Más Valioso de la primera Serie del Caribe Kids, donde dejó actuaciones memorables.

Amaury Nina, entrenador y propietario de la academia, expresó su dolor por la pérdida. “Quedé devastado al enterarme”, declaró, recordando a Gustavo como un joven disciplinado y lleno de sueños.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que el deceso fue causado por asfixia por inmersión, de acuerdo con el reporte preliminar.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió en una laguna contigua a la Academia IPL, en la comunidad El Toro, municipio de Guerra, donde el joven realizaba su formación deportiva.

Miembros del 911 y de la Fuerza Aérea Dominicana participaron en la recuperación del cuerpo, en un operativo que se extendió durante toda la noche y la madrugada del sábado.

Valentín Contreras, directivo de LIDOM y coordinador del equipo dominicano campeón en la Serie del Caribe Kids 2024, relató que horas antes de la tragedia había conversado con el joven, a quien su hijo, Moisés Contreras, consideraba un gran amigo.

En su paso por los torneos internacionales, Talmaré impuso un récord de cuatro cuadrangulares en la Serie del Caribe 2024 celebrada en Panamá, además de liderar el apartado de carreras remolcadas.

El talento del joven lo llevó a integrar el equipo ideal del mundo en la VII Copa Mundial de Béisbol Sub-12 celebrada en Taiwán, junto al bateador designado Keimel Paula.

El viernes en la tarde, Gustavo participó en un juego de práctica en las instalaciones de la academia y, posteriormente, salió junto a otros compañeros hacia la laguna donde ocurrió el accidente.

En un comunicado, la Academia Amaury Nina expresó su más sentido pésame y solidaridad con la familia. “No solo perdemos a un futuro estelar del béisbol, sino a un joven excepcional en lo humano”, expresó Nina.

El país recuerda hoy a Gustavo Talmaré no solo como una promesa deportiva, sino como un ejemplo de esfuerzo y pasión por el béisbol, cuya partida deja un vacío imposible de llenar en el corazón de quienes lo conocieron.

