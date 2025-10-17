Lucile Houellemont resalta liderazgo de Abinader en fortalecer la confianza empresarial y atraer inversión

Bartolo García

Santo Domingo.– La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont, elogió este viernes la gestión del presidente Luis Abinader, destacando que la República Dominicana mantiene un clima de confianza, estabilidad y seguridad jurídica que ha permitido un notable crecimiento en la creación de nuevas empresas y la atracción de inversión privada.

Durante el acto inaugural de la segunda edición de “Crece Cámara Santo Domingo”, Houellemont resaltó que en lo que va de 2025 se han constituido unas 25 mil empresas formales en el país, de las cuales más de 7,300 pertenecen a la provincia de Santo Domingo, evidenciando el dinamismo económico y el fortalecimiento del tejido empresarial dominicano.

“Presidente Abinader, tenemos un clima favorable para la inversión privada porque disfrutamos de estabilidad social, económica y política, así como de seguridad jurídica para las empresas. Contamos con un Estado convencido de que los sectores productivos son los que impulsan y garantizan la sostenibilidad del crecimiento económico”, expresó la presidenta de la Cámara durante su discurso.

Houellemont señaló que la República Dominicana es hoy uno de los destinos más atractivos para invertir en América Latina, gracias a su crecimiento económico sostenido, su ubicación estratégica en el Caribe, su conectividad global y su acceso a importantes mercados mediante acuerdos de libre comercio.

“Contamos con una economía estable, una posición geográfica privilegiada y la capacidad de conectar con el mundo. Estos elementos consolidan al país como un hub regional para el comercio y la inversión”, añadió.

La empresaria destacó el papel del sector privado como motor del desarrollo nacional, y subrayó la importancia de la alianza público-privada para seguir impulsando proyectos que generen empleo, innovación y sostenibilidad.

La segunda edición de CRECE Cámara Santo Domingo reúne a cientos de emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios en un espacio de formación, acompañamiento y conexión, con el objetivo de fortalecer el ecosistema empresarial y fomentar la cultura del emprendimiento.

El evento, que se desarrolla durante dos días, incluye paneles, conferencias, power talks y talleres, con la participación de destacados líderes empresariales y representantes gubernamentales. En su jornada de cierre, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participará en un pódcast especial donde compartirá con jóvenes emprendedores su trayectoria y visión sobre el liderazgo.

La Cámara de Comercio de Santo Domingo reafirmó su compromiso de impulsar la competitividad y la innovación, acompañando a las empresas dominicanas durante todas las etapas de su desarrollo, desde la formalización hasta la internacionalización de sus operaciones.

Fundada en 1847, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es la más antigua de América Latina y una institución sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo económico y empresarial de la provincia. Conforme a la Ley 3-02, administra el Registro Mercantil en Santo Domingo, garantizando seguridad y transparencia en los procesos empresariales.

La institución también ofrece servicios especializados como Digifirma, la Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos, Rondas de Negocios, Misiones Comerciales y el Directorio de Empresas Mujeres, además de organizar los eventos HUB Santo Domingo y CRECE Cámara, dirigidos a empresas exportadoras y mipymes, respectivamente.

Al acto asistieron importantes personalidades del ámbito político y empresarial, entre ellos el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; y los directores de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, y de PROMIPYME, Fabricio Gómez Mazara.

Con este encuentro, la Cámara de Comercio de Santo Domingo reafirma su papel como puente entre el sector público y privado, impulsando un entorno económico sostenible, competitivo y orientado al desarrollo integral del país.

