Los 40 Boys quitan invicto a Rústico en softbol Liga Greenville

Tuto Tavárez

GREENVILLE, Carolina del Sur.-El colectivo de los 40 Boys acabó con el invicto de los Rústicos, al imponerse 10 carreras por 2, en la continuación del Torneo de Softbol 40 Plus de la Liga Greenville, en South Carolina, con especial dedicatoria al pastor Genis López.

El triunfo de los 40 Boys terminó con la racha de cinco triunfos corridos de los Rústicos, que aun así se mantienen en la primera posición.

Juan Castillo fue el serpentinero ganador del encuentro, mientras que Zabdiel Vélez sufrió la derrota.

El mejor a la ofensiva de los triunfadores fue Manny Santos, quien despachó dois cohetazos, mientras que en la causa perdida Gregorio Galindo soltó tres sencillos.

DESQUITE

En otro encuentro el combinado de los Rústicos superó a los Cerveceros con pizarra de 12-11, en el evento organizado por el propulsor deportivo José Elías Domínguez.

Desde la lomita de los sustos Jairo Villamizar se apuntó el éxito y el fracaso fue para Enrique Rosario.

Con el garrote en las manos Gregorio Galindo volvió a fletar tres brasas, en tanto que Carlos Berrido logró dos imparables por los derrotados.

LOS 40 BOYS

La novena de los inspirados 40 Boys, se impuso a los Cerveceros con marcador de 6 vueltas por 2.

Elvis Padrón se alzó con el triunfo, mientras que Enrique Rosario sufrió el revés por los derrotados.

Rafael Soto despachó dos sencillos por los que salieron gananciosos y lo mismo hizo Carlos Berrido por los perdedores.

POSICIONES

El equipo de los Rústicos que mantiene en la primera posición con récord de 5-1, luego de perder el invicto, los 40 Bois están segundos con 4-2, las Viejas Glorias tienen 2-4 y lo9s Cerveceros con 2-6.

Los encuentros continúan el próximo viernes, cuando los 40 Boys se midan con los Rústicos, luego estos últimos con Viejas Glorias y cierra las Viejas Glorias con los 40 Boys. (Los datos fueron suministrados por José Elías Domínguez).