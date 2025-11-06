Lola Home + DW Arquitectura abre sus puertas en Constanza como un nuevo referente del diseño integral

Bartolo García
Constanza, Rep. Dom.– Con una propuesta que une arquitectura, interiorismo y decoración en un solo concepto, fue inaugurado en el municipio de Constanza el nuevo espacio Lola Home + DW Arquitectura, un showroom-estudio dedicado a transformar ideas en ambientes estéticos, funcionales y acogedores.
El acto inaugural contó con la bendición del diácono Adriano, en una ceremonia donde familiares, amigos, colegas y clientes acompañaron a los fundadores en este nuevo paso dentro del sector del diseño dominicano.
El proyecto está liderado por los arquitectos Laurie-Ann Wauke y Yovanny Durán, junto a la licenciada Laury Wauke, quienes han unido su talento y experiencia para ofrecer un enfoque integral que conecta la técnica arquitectónica con la sensibilidad decorativa.
“Este sueño se construyó con esfuerzo, con pasión y con el deseo de crear algo bonito y significativo”, expresaron los fundadores durante el acto de apertura, destacando que el nuevo espacio nace de una historia de emprendimiento que comenzó en su infancia y que hoy se convierte en una realidad tangible.
El showroom, ubicado en la calle Rufino Espinosa No. 31, en el centro de Constanza, ofrece una experiencia completa que combina el diseño arquitectónico, la ambientación de interiores y la curaduría de mobiliario, creando soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.
La propuesta se articula en dos grandes líneas complementarias: DW Arquitectura y Lola Home. La primera abarca servicios de diseño arquitectónico, remodelaciones, dirección de obra e interiorismo, mientras que la segunda se especializa en mobiliario, decoración, textiles, asesoría de estilo y ambientación para residencias y negocios.
El espacio fue concebido como un centro de inspiración sensorial, donde los visitantes pueden ver, tocar y experimentar el diseño de una forma cercana, real y accesible.
“Queríamos un lugar donde las personas sintieran el diseño, no solo como un lujo, sino como una forma de mejorar su vida diaria”, explicó Laurie-Ann Wauke, quien resaltó la importancia de crear entornos que “se sientan como hogar”.
Por su parte, el arquitecto Yovanny Durán destacó que Lola Home + DW Arquitectura representa una fusión entre técnica y emoción, donde cada proyecto es concebido desde la empatía y la funcionalidad.
“Cada espacio que diseñamos cuenta una historia. No se trata solo de materiales y formas, sino de cómo las personas viven, trabajan y sueñan dentro de ellos”, expresó Durán.
El equipo también subrayó su compromiso con la transparencia, el acompañamiento personalizado y la ejecución profesional, valores que —según afirmaron— son pilares fundamentales de su filosofía de trabajo.
Con esta apertura, Constanza suma un nuevo punto de referencia para los amantes del diseño y la arquitectura, consolidándose como una ciudad que apuesta por la innovación, el gusto estético y el crecimiento del talento local.
Lola Home + DW Arquitectura invita a la comunidad a conocer su propuesta, que busca inspirar y ofrecer soluciones completas, creativas y sostenibles para todo tipo de espacios.
La marca, presente en redes sociales como @lola_shoprd y @dwarq.rd, aspira a convertirse en un epicentro del diseño contemporáneo en la región del Cibao, donde la técnica, la estética y la emoción se encuentran para dar vida a espacios con propósito.