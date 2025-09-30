Liga de Los Laveros Ausentes honra al doctor Plutarco Arias en emotivo acto

Bartolo García

Villa González, Santiago. – La comunidad de Las Lavas vivió una jornada llena de emoción, confraternidad y orgullo al rendir homenaje al doctor Plutarco Arias, destacado neumólogo y exministro de Salud Pública, durante el encuentro deportivo organizado por la Liga de Los Laveros Ausentes.

El acto de reconocimiento se llevó a cabo en medio de la celebración deportiva que ya se ha convertido en tradición en el municipio de Villa González, un espacio donde la unión comunitaria se mezcla con el amor por el deporte.

El encargado de entregar la distinción fue Nicolás Martínez, quien resaltó las cualidades humanas y profesionales del doctor Arias, señalando que su vínculo con la comunidad va más allá de lo profesional, ya que ha sido un amigo y colaborador constante.

“Por sus aportes al deporte, la salud y, sobre todo, por ser un amigo incondicional de la comunidad de Las Lavas”, expresó Martínez, al tiempo que recibió un fuerte aplauso de los presentes.

El doctor Arias, conmovido por el gesto, agradeció a la liga y a los residentes de Las Lavas por mantener vivo este lazo de amistad y reconocimiento. “Este gesto me llena de orgullo y compromiso con mi gente de Las Lavas, que siempre llevo en el corazón”, manifestó.

El evento contó con la participación de los equipos de sóftbol Laveros Ausentes y Las Lavas, quienes se enfrentaron en un ambiente cargado de camaradería y alegría deportiva.

Como parte de la ceremonia, el doctor Plutarco Arias tuvo el honor de lanzar la primera bola, un momento simbólico que reafirmó su vínculo con la comunidad.

El bateador de honor fue el general retirado Jesús María Estrella, a quien además estuvo dedicada la justa deportiva, realzando la importancia de las figuras de servicio y liderazgo en la sociedad.

La celebración, que se desarrolla por segundo año consecutivo, ha logrado convertirse en una plataforma que une tanto a los residentes de la comunidad como a los que viven en el extranjero.

En esta ocasión, varios de los Laveros Ausentes residentes en Estados Unidos viajaron a Villa González para ser parte del encuentro, demostrando que la distancia nunca ha sido obstáculo para el amor a su tierra natal.

El ambiente fue de fiesta y hermandad, donde además de deporte hubo espacio para la integración familiar, los recuerdos compartidos y el fortalecimiento de la identidad comunitaria.

El reconocimiento al doctor Plutarco Arias reafirma la intención de la liga de destacar los valores de solidaridad, esfuerzo y compromiso social que caracterizan a los hijos de Las Lavas.

De este modo, el encuentro deportivo trascendió lo competitivo para convertirse en un evento de integración y orgullo, reafirmando el valor del deporte y de sus líderes como herramientas para construir una sociedad más unida y con mayores oportunidades.

