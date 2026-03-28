Líderes evangélicos exhortan a reflexión y uso responsable del dinero en Semana Santa

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– En el marco de la Semana Santa, líderes evangélicos del país hicieron un llamado a la población dominicana a vivir este tiempo con recogimiento espiritual y a manejar con prudencia sus recursos económicos.

La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, junto a obispos, concilios e iglesias, advirtió que la nación enfrenta una crisis que no solo es social y económica, sino también espiritual, por lo que instaron a un retorno a los valores y a Dios.

El presidente de la entidad, el obispo Reynaldo Franco Aquino, señaló que los desafíos actuales requieren una transformación profunda que vaya más allá de soluciones estructurales, promoviendo una vida más consciente y responsable.

Asimismo, destacó la importancia de evitar el gasto excesivo durante este período, fomentando una cultura de planificación y moderación, especialmente en un contexto de incertidumbre económica para muchas familias.

Los líderes religiosos también invitaron a la ciudadanía a aprovechar estos días para reflexionar, fortalecer la fe y restaurar las relaciones familiares, resaltando que la espiritualidad puede ser un pilar clave en tiempos de dificultad.

De igual manera, exhortaron a evitar conductas que desvirtúen el verdadero significado de la Semana Santa, como el consumismo o los excesos, promoviendo en su lugar la paz, el respeto y la convivencia.

Como parte de las actividades, anunciaron la jornada nacional de oración “RD ORA”, que se realizará el Viernes Santo en el Club Mauricio Báez, con la participación de fieles de distintas congregaciones unidos en oración por el país.