Líder Hakeem Jeffries reafirma respaldo a Adriano Espaillat rumbo a las primarias demócratas

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.– El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Hakeem Jeffries, reiteró su firme respaldo al congresista Adriano Espaillat de cara a las primarias demócratas del Distrito 13 de Nueva York, destacando su liderazgo en defensa de las comunidades inmigrantes y trabajadoras.

El respaldo de Jeffries fue divulgado en una declaración conjunta junto a la líder demócrata Katherine Clark y el presidente del Caucus Demócrata Pete Aguilar, citada por el periódico Amsterdam News.

“En el Congreso, Adriano ha sido un campeón de las comunidades inmigrantes y un luchador decidido por las familias trabajadoras”, expresaron los líderes demócratas en la declaración conjunta.

Asimismo, añadieron que “en un momento en que tantas comunidades inmigrantes están bajo ataque, necesitamos líderes como Adriano Espaillat”, resaltando su trabajo como presidente del Caucus Hispano del Congreso y su enfrentamiento a las políticas migratorias de Donald Trump “en el pleno de la Cámara, en centros de detención de ICE y en los tribunales”.

El apoyo del principal líder demócrata en la Cámara de Representantes fortalece la campaña de reelección de Espaillat en momentos en que sectores progresistas y grupos vinculados a los Socialistas Democráticos de América (DSA) impulsan candidaturas insurgentes en varias contiendas de Nueva York.

Espaillat, primer dominicano estadounidense electo al Congreso federal, ha consolidado una amplia coalición de apoyo que incluye a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; la fiscal general de Nueva York, Letitia James; la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin; el contralor de la ciudad de NY, Mark Levine, decenas de sindicatos, oficiales electos, organizaciones comunitarias y dirigentes demócratas locales y nacionales.

La primaria demócrata para el Distrito 13 se celebrará el próximo 23 de junio e incluirá comunidades del Alto Manhattan y sectores de El Bronx. La votación anticipada será del 13 al 21 de junio de 2026. Para encontrar tu centro de votación, visita: https://findmypollsite.vote.nyc/?utm_source