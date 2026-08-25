LIBEVE anuncia Juego de Estrellas 2026 será en la Provincia Monseñor Nouel

Santo Domingo, D.N.- La Liga Nacional de Béisbol de Verano (LIBEVE) anunció que, para el sábado 5 de septiembre se estará llevando a cabo el tan esperado Juego de Estrellas 2026 con los mejores talentos de ambas divisiones quienes estarán montando un gran espectáculo en el Estadio “Bebecito Del Villar” en Bonao, Provincia Monseñor Nouel.

El Estadio Bebecito Del Villar es el hogar de los Mineros de Bonao, equipo perteneciente a la división Norte-Sur de la LIBEVE, quienes ahora abren sus puertas para tener en su casa la segunda edición del Juego de Estrellas y el Festival de Cuadrangulares, tal como lo hizo en 2025 su homólogo los Atléticos de Puerto Plata en el José Briceño.

El Festival de Cuadrangulares iniciará a las 4:00 de la tarde y posteriormente continuará el juego entre los mejores de ambas divisiones.

“Un segundo año que apostamos a tener un gran Juego de Estrellas, una forma de visualizar a todos nuestros jugadores que lo han dado todo en una temporada increíble que hemos tenido ocho equipos a nivel nacional y que apunta a que será un gran espectáculo junto a la fanaticada de Bonao”, expresó el presidente de la LIBEVE, Juan Núñez Nepomuceno.

“También quiero agradecer en nombre de la LIBEVE a Miguel Medina y al Grupo de Medios Panorama, también a todos aquellos que tras bastidores están realizando un gran trabajo y con su entrega prometen que tendremos un gran evento que impactará dentro y fuera de la República Dominicana”, aseveró Juan Núñez.

Así mismo fueron dados a conocer las novenas iniciales para el Juegos de Estrellas 2026, por la División Norte-Sur, Yuli Vitinni (receptor) de los Bravos de La Vega, Carlos Franco (1B), Mangueros de Baní, por los Mineros de Bonao estarán como titulares, Michael De León (2B), Omar Meregildo (3B) y Alex Reyes (SS), mientras que por los Granjeros de Moca dicen presente los jardineros, Diego Hernández, Christopher Familia, Brayan González, Junior Sanquintín (DH).

En la División Norte-Central, Deury Ramos, receptor de los Reales de Santiago, los Capitanes de Salcedo estará representado en la novena inicial por Jhailyn Ortiz (1B), Yeison Coca (2B), Jean Pérez (3B) y Armando Cruz (SS), los jardines serán patrullados por Alejandro Comperez (Atléticos de Pto. Pta.), Noel Chevalier (Atléticos Pto. Pta.), Jorge Peralta (Capitanes de Salcedo) y Tony Peña por los Arroceros de San Francisco de Macorís será el bateador designado.

Los abridores para el Juego de Estrellas 2026 en el “Bebecito Del Villar, por la División Norte-Sur estará en la lomita de los sustos Jhon Henríquez (RHP), y por el representativo de la Norte-Central saldrá al terreno el veterano de mil batallas Raúl Valdés (LHP).

La dirección técnica de la LIBEVE junto con el comité ejecutivo está ultimando los detalles para el Juego de Estrellas en su versión 2026, mismo que promete ser un gran espectáculo y que será televisado a través de la señal de VTV Canal 32 la casa del béisbol dominicano, del Grupo de Medios Panorama para todo el país, así mismo en los próximos días serán anunciados los jugadores que formarán parte el Festival de Cuadrangulares.

El Juego de Estrellas de la LIBEVE 2026 cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Béisbol Inc. (Fedom) y el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y el Grupo de Medios Panorama.