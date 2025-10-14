Legendario Diego Forlán imparte clínicas  de fútbol en Santiago

SANTIAGO. El astro uruguayo Diego Forlán elogió el crecimiento del fútbol dominicano y destacó al país como un destino con enorme potencial para el turismo deportivo, durante una clínica de fútbol para niños en el estadio de Cibao FC en esta ciudad.

La exestrella del fútbol llegó al estadio del Cibao FC acompañado por su presidente, ingeniero Manuel Estrella, recientemente reconocido con u7n nombramiento por la FIFA.

Forlán fue invitado por el ministro de Turismo, David Collado, valoró que República Dominicana compita y se mida con naciones de gran tradición futbolera, y subrayó que esta es su tercera visita al país.

Recordó un viaje familiar a Miches en 2021, experiencia que —dijo— lo dejó “enamorado” de la hospitalidad dominicana.

Como parte de la agenda, el ex delantero del Manchester United, Villarreal y Atlético de Madrid encabezó una clínica en el Estadio Cibao FC con la participación de más de 100 niños y la asistencia de más de 500 padres y jóvenes en las gradas, lo que reforzó el gancho del deporte como vitrina del país.

Collado resaltó que el turismo deportivo es una apuesta estratégica para diversificar la oferta y posicionar a RD en nuevos mercados, aprovechando eventos y figuras internacionales para atraer visitantes.

Forlán, Balón de Oro del Mundial 2010, también comentó que pudo ver parte del reciente juego entre las selecciones de República Dominicana y Uruguay, y celebró que la tricolor asuma estos retos internacionales como parte de su crecimiento.