Las fotos del idilio entre Emily Ratajkowski y Harry Styles

El cantante y la modelo fueron fotografiados en las calles de Tokio en una actitud muy romántica

Por Fabiola Álvarez

Tras llevar su gira Love On Tour a varios países asiáticos, el ex integrante de One Direction Harry Styles fue captado en compañía de la actriz Emily Ratajkowski, una de las modelos más reconocidas de los últimos años, en una actitud de romance en las calles de Tokio, donde Styles estuvo ofreciendo algunos conciertos.

En imágenes que circulan en redes sociales, es donde se puede ver al par en un beso mientras se encuentran fuera de una van blanca y transeúntes pasan, sin esconderse del ojo público tras dos presentaciones que el intérprete de As it was dio en Japón.

En últimos días, Emily Ratajkowski, había sido involucrada con varios personajes públicos, de forma más seria con el conductor y comediante Eric André y el también comediante y ex pareja de Kim Kardashian, Pete Davidson.

MEU DEUS O HARRY COM A EMILY RATAJKOWSKI pic.twitter.com/7lTIOOEKC1 — harrizzz💫 (@erodarush) March 26, 2023

Este romance se da tras la ruptura de Em Rata con Eric André, con quien se dejó ver desde inicios de 2023, sin embargo, toma por sorpresa a fans ver a Harry tan acaramelado con la modelo pues Styles era pareja de la directora y actriz Olivia Wilde, con quién trabajó en la cinta Don’t Worry, Darling y en varias ocasiones Wilde y Ratajkowski han sido captadas como grandes amigas.

Harry Styles y Emily Ratajkowski se dieron apasionados besos en Tokio, Japón. (Especial)

El amplio historial de citas que conecta a Harry con Emily

Harry Styles, desde su salida de One Direction, ha sido uno de los cantes salidos de esta popular boyband con mayor presencia en el ámbito musical y también en otros campos como la actuación.

Fue en 2011, que tras ganar popularidad en el show The X Factor, donde se convirtió en integrante de One Direction, el cantante comenzó a salir con la conductora Caroline Flack, quien era 14 años mayor a él.

Taylor Swift

Tras un breve romance con una de las protagonistas de la serie The Inbetweeners en 2012, fue que a finales de ese año, Styles inició un romance con la cantante norteamericana Taylor Swift, noviazgo que duró tres meses pero que inspiró a la vocalista en dos canciones “Out of the Woods” y “Style”.

Harry Styles fue uno de los más torridos romances de Taylor Swift, pues la cantante le dedico dos canciones de su álbum 1989

Kendall Jenner

A finales de 2013 fue que los rumores de noviazgo surgieron entre Harry Styles y Kendall Jenner, una de las integrantes más jóvenes de la dinastía Kardashian-Jenner y quien también se ha desempeñado en el modelaje desde hace varios años, encontrándose con Ratajkowski en diferentes pasarelas y eventos e incluso compartiendo una foto juntas.

Kendall Jenner y Harry Styles fueron vistos en un yate disfrutando de su relación en 2014

El romance entre Kendall y Harry finalizó en 2016 y decidieron permanecer como amigos, ya que en varias ocasiones Styles la ha citado como su musa y en eventos públicos han compartido amables fotos.

Olivia Wilde

No obstante, uno de los coqueteos más polémicos de Harry Styles fue el que llevó con la actriz y directora Olivia Wilde.

Wilde es conocida desde 2008 por interpretar a la Dra. Remy Hadley en la serie Dr. House y su participación en la cinta Cowboys vs Aliens, pero también es directora y su largometraje de mayor renombre es Don’t Worry Darling, donde en el elenco principal se encontraba a Harry Styles.

Fue entonces que comenzaron a circular imágenes que relacionaban a Wilde con Styles, mientras que la primera continuaba en pareja con el actor Jason Sudeikis (Ted Lasso), de este matrimonio nacieron dos hijas.

Olivia Wilde fue vista en compañía de Harry Styles mientras estaba en una relación con el actor Jason Sudeikis, de manera que se afirmó que Harry Styles fue motivo para su separación

Los actores entonces se enfrascaron en una batalla legal que hasta 2023 no ha tenido tregua y donde Wilde asegura que Sudeikis utiliza su poder económico para no finalizar el proceso legal.

La directora aseguró que Styles no fue el causante de los problemas dentro de su matrimonio y que fue hasta tiempo después que decidió salir con el cantante.

Por su parte Ratajkowski se ha posicionado como una de las modelos más cotizadas de la última década, debutando en la revista erótica treats! en 2012, donde tomó popularidad y fue incluida en el video del mega hit de Robin Thicke “Blurred Lines” y desde entonces se ha mantenido como una de las figuras del modelaje más relevantes de dicha industria.

No obstante, los romances la han mantenido también en el ojo público, donde sus relaciones con polémicos personajes como Pete Davidson o recientemente el cómico Eric André.

Sebastian Bear-Mclard

El productor de cine y la modelo se casaron de forma imprevista en 2018, tras una buena amistad que señalaron duró años antes de que decidieron casarse en Nueva York y subsecuentemente, recibir a su primer hijo en 2021, un niño llamado Sylvester Apollo Bear, sin embargo, la pareja terminó su relación en julio de 2022.

Pete Davidson

La pareja tenía varios años de conocerse antes de que el productor de “Uncut Gems” y “Bodies bodies bidoes” contrajera nupcias con la modelo

El ex integrante de Saturday Night Live fue uno de los hombres con los que recientemente se ha involucrado a Ratajkowski tras su divorcio. Y es que el también ex novio de Kim Kardashian, fue visto con la modelo en un juego de basketball en Estados Unidos, donde ambos se veían muy risueños y acaramelados, esto a pocos meses de que Davidson terminará un viral romance con la más famosa del clan Kardashian-Jenner.

Emily Ratajkowski mencionó, tras ruptura con Pete Davidson, que ella atraía a los peores hombres.

Eric André

Subsecuente a la relación con Pete Davidson, que de acuerdo a la misma modelo “Atrae a los peores hombres” decidió darse otra oportunidad en el amor con otro comediante y comentarista, el conductor Eric André. Sin embargo, este idilio duró poco ya que el actor decidió publicar una foto de ambos desnudos en redes sociales en festejo de San Valentín. Emrata dijo que su amorío con André había terminado un par de días antes.

Eric André publicó una foto de él y Emily desnudos, situación que causó molestia a la modelo,