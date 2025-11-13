La Vega se prepara para la 6ta Feria Gastronómica del Pescado en la Presa de Tavera

El evento culinario y turístico, respaldado por el Ministerio de Turismo, promete tres días de gastronomía, deportes acuáticos y entretenimiento del 28 al 30 de noviembre

La Vega, RD.– La Asociación de Dueños de Restaurantes de la Presa de Tavera anunció la celebración de la sexta versión de la Feria Gastronómica del Pescado, un evento que se desarrollará del 28 al 30 de noviembre en una de las zonas turísticas más atractivas y visitadas del Cibao.

La feria, que ya se ha consolidado como una tradición anual, ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de una amplia variedad de platos elaborados a base de pescado, resaltando la riqueza culinaria de la región y la creatividad de los chefs locales.

Además de la oferta gastronómica, el evento incluirá una serie de actividades recreativas, entre ellas competencias de deportes acuáticos, exhibición de lanchas y jetskis, carreras de botes de remo, así como torneos de voleibol y baloncesto, diseñados para atraer a visitantes de todas las edades.

La Asociación de Dueños de Restaurantes de la Presa de Tavera (ASODURPRET) destacó que esta feria busca promover los atractivos naturales y turísticos del entorno, impulsando el desarrollo de un destino que ha ganado popularidad en los últimos años como punto clave del turismo gastronómico del país.

Los organizadores prevén una gran asistencia de público nacional e internacional, basada en el crecimiento sostenido que ha tenido la feria desde sus primeras ediciones, superando en ocasiones anteriores las 10 mil visitas entre locales y turistas.

La sexta versión del evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo (MITUR), bajo la gestión del ministro David Collado, reafirmando el compromiso del Estado con el fortalecimiento del turismo interno y la promoción de experiencias culturales y culinarias.

En el marco del evento también se presentarán agrupaciones musicales de renombre, además de talentos artísticos de la zona, contribuyendo a crear un ambiente festivo para toda la familia y complementando la experiencia gastronómica y deportiva.

La edición de este año incorpora además el apoyo del Clúster Turístico de Santiago, con el objetivo de potenciar el posicionamiento de la Presa de Tavera como un destino ecológico y gastronómico de alto valor dentro de la región norte.

Los organizadores resaltaron que la feria no solo impulsa la economía local mediante la dinamización del comercio y el turismo, sino que también fortalece la identidad cultural de la comunidad y su relación con la pesca artesanal y la cocina típica.

El evento es coordinado por la Asociación de Dueños de Restaurantes de la Presa de Tavera, compuesta por un equipo directivo comprometido con el desarrollo del destino:

Presidente: Doroteo Peralta Núñez

Vicepresidenta: Licda. Yuderka Peña

Tesorero: Pablo Miguel Núñez

Secretaria: María del Carmen González

Como vocales participan: Andrés Mariano Núñez, Francisco Rodríguez y Antonio Genao.

Y como miembros activos: Hamlet Acosta, Francisco Confesor Genao, María Angelita de la Rosa, Yankely Peralta, José Luis Pérez Castillo, Yomaira Genao y Nicandro González.

Los organizadores aseguraron que la 6ta Feria Gastronómica del Pescado promete superar todas las expectativas, convirtiéndose nuevamente en un espacio de encuentro, sabor, diversión y promoción turística que resalta lo mejor de La Vega y el Cibao.

