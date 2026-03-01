La otra cara del Cine de India

José Rafael Sosa

SANTO DOMINGO. Tras haber sido la India el país invitado del recién concluido XVIII Festival de Cine Global Santo Domingo, celebrado a finales de enero e inicios de febrero, la embajada de esa nación decidió ampliar la experiencia cinematográfica con el ciclo Hola Bollywood, desarrollado del viernes 20 al domingo 22 de febrero en la sala 6 de Downtown Center, bajo la operación de Caribbean Cinemas.

La muestra incluyó cuatro producciones que evidenciaron cuán variado, múltiple, diverso y trascendente puede ser el cine indio, una industria de la que —audiovisualmente— aún tenemos lecciones por aprender como cinematografía nacional.

Las películas proyectadas fueron The Diplomat, la épica y exuberante en imágenes Kantara, la ya clásica Dangal —la más taquillera en la historia del cine indio, con una recaudación internacional superior a los 300 millones de dólares en 2016— y el drama histórico Bajirao Mastani.

Paula Ferry, en su personaje de Suchi en la película hindú Courage, Foto suministrada

Estaba pautada además la aventura fantástica y patriótica RRR, ganadora del Óscar a Mejor Canción Original por “Naatu Naatu” en la 95.ª edición de los Premios de la Academia, pero —por razones no explicadas al público— no fue proyectada. En su lugar, se repitió Bajirao Mastani el domingo 22.

Fue una pena que RRR no pudiera apreciarse en pantalla grande, donde su despliegue visual alcanza otra dimensión frente a la experiencia doméstica del streaming.

También resultó lamentable que el personal de recepción no reconociera al veterano comunicador especializado en cine, Marc Mejía. Son detalles de protocolo cultural que convendría revisar: la atención a invitados cualificados no debería depender únicamente de una lista de control, sino también del sentido común y del conocimiento del medio.

El embajador de India y algunos invitados a Hola Bolywood

El ciclo Hola Bollywood fue inaugurado con un breve ceremonial en el que intervinieron el embajador de la India en República Dominicana, Kishan Dan Dewal; el embajador Jorge Santiago, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores; y Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas. Todos resaltaron la importancia del intercambio cultural entre ambas naciones a través del cine. Un nutrido público asistió a las funciones, de acceso gratuito.

¿Qué es Bollywood?

“Bollywood” es el nombre popular de la industria cinematográfica en hindi con sede en Mumbai (antigua Bombay). El término combina Bombay + Hollywood y designa solo una parte del cine indio, aunque es la más influyente a nivel internacional.

La India figura entre los mayores productores de cine del mundo. Según datos de comercio internacional, realiza cientos de producciones anuales en más de 20 idiomas y dialectos.

Aunque las cifras varían por fuente y metodología, el volumen total suele superar las 800 películas al año, distribuidas entre distintas industrias regionales (hindi, telugu, tamil, kannada, malayalam, entre otras). El país cuenta con miles de salas y un consumo interno que alcanza millones de entradas vendidas diariamente.

El cine en la India se inicia en 1913 con Raja Harishchandra, dirigida por Dadasaheb Phalke, considerado el padre del cine indio, tras las primeras proyecciones realizadas por los hermanos Lumière en Bombay en 1896.

El cine sonoro comienza en 1931 con Alam Ara, que introduce canciones y danzas como elemento narrativo esencial, rasgo que se convertiría en marca identitaria.

Entre las décadas de 1950 y 1960 se desarrolla la llamada Edad de Oro, etapa artística fundamental en la que destacan figuras como Raj Kapoor, Guru Dutt y Mehboob Khan, cuyas obras combinaron crítica social, romanticismo y humanismo, al tiempo que se expandían hacia mercados como la URSS, Medio Oriente y Asia.

En los años 70 y 80 se consolida el llamado cine “masala”, fórmula popular que mezcla acción, melodrama, romance, comedia y música, con la aparición del héroe rebelde y el espectáculo coreográfico como sello distintivo.

La internacionalización se acentúa en los 90 con títulos emblemáticos como Dilwale Dulhania Le Jayenge, que conectó con la diáspora india y alcanzó éxito sostenido en taquilla.

Desde el año 2000 hasta el presente, la industria ha apostado por superproducciones, coproducciones internacionales, sofisticación tecnológica y una presencia creciente en plataformas digitales como Netflix, que ha ampliado su visibilidad global.

Las más taquilleras

Entre las películas indias de mayor recaudación mundial destacan:

Dangal (2016), dirigida por Nitesh Tiwari, con alrededor de 330 millones de dólares y enorme éxito en China.

(2016), dirigida por Nitesh Tiwari, con alrededor de 330 millones de dólares y enorme éxito en China. Baahubali 2: The Conclusion (2017), de S. S. Rajamouli, con cifras que rondan entre 260 y 280 millones de dólares.

(2017), de S. S. Rajamouli, con cifras que rondan entre 260 y 280 millones de dólares. RRR, también de S. S. Rajamouli, con recaudaciones estimadas entre 160 y 180 millones de dólares y amplio reconocimiento internacional.

Aunque “Bollywood” —el cine en hindi— es el más conocido globalmente, varias de las producciones más taquilleras recientes pertenecen a las industrias del sur de la India (telugu, tamil, kannada), que hoy lideran los grandes blockbusters del país.

El ciclo Hola Bollywood permitió, durante tres jornadas, asomarse a una cinematografía que no solo es volumen y espectáculo, sino tradición, identidad y una poderosa maquinaria cultural que dialoga con el mundo.