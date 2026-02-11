La Monumental de Seguros exalta a sus Productores Estrella por su desempeño sobresaliente en 2025

Bartolo García

La Monumental de Seguros celebró con gran éxito la gala “Productores Monumental Destacados”, un evento especial dedicado a reconocer los logros alcanzados por su red de agentes, corredores e intermediarios durante el año 2025.

La actividad se realizó el pasado jueves 5 de febrero de 2026 en el Hotel Residence Inn by Marriott de Santiago de los Caballeros, donde se congregaron representantes de toda la geografía nacional en un ambiente de reconocimiento y crecimiento profesional.

Como parte de la jornada, los asistentes participaron en la conferencia motivacional “Líderes de Alto Valor”, impartida por el conferencista Jorge Arbaje, quien compartió estrategias enfocadas en liderazgo, desarrollo personal y alto rendimiento en el sector asegurador.

Durante el acto central fueron reconocidos más de 50 productores por su destacado desempeño comercial, quienes recibieron premios metálicos y un trofeo conmemorativo elaborado con plástico y madera reciclada, moldeado con el emblemático faro que identifica a Seguros Monumental.

Este gesto simbólico reafirmó el compromiso de la empresa con la sostenibilidad ambiental y la implementación de prácticas responsables en cada una de sus iniciativas corporativas.

El vicepresidente ejecutivo de La Monumental de Seguros, Luis Núñez Muñoz, destacó que uno de los principales pilares de la institución ha sido acompañar de forma constante a sus aliados estratégicos en el crecimiento de sus carteras de clientes.

Resaltó que los productores representan el activo más valioso de la industria aseguradora, al ser el vínculo directo de confianza entre la empresa y los asegurados en todo el país.

Núñez Muñoz recordó que la compañía cuenta con 37 años de trayectoria en el mercado dominicano, fortaleciendo cada vez más sus estructuras para brindar respaldo, herramientas tecnológicas y acompañamiento integral a su red comercial.

Indicó que el crecimiento sostenido de La Monumental ha sido posible gracias a la dedicación, disciplina y compromiso de sus productores, quienes continúan elevando los estándares del servicio asegurador.

En la Zona Norte fueron reconocidos decenas de productores entre agentes individuales, empresas de corretaje y representantes comerciales que lograron importantes resultados durante el año.

Asimismo, en Santo Domingo, Sur y Este se destacaron múltiples intermediarios que contribuyeron significativamente al crecimiento de la cartera de clientes de la aseguradora.

La empresa felicitó de manera especial a cada uno de los galardonados por su entrega, profesionalismo y fidelidad a la marca.

La Monumental de Seguros reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la relación con sus productores, apostando a la capacitación continua, la innovación y el crecimiento conjunto.

Finalmente, la aseguradora afirmó que continuará avanzando hacia el futuro con una visión de excelencia, sostenibilidad y liderazgo en el mercado nacional de seguros, impulsada por el talento de su red de productores.

#eljacaguero #LaMonumentalDeSeguros #ProductoresDestacados2025 #SectorAseguradorRD #ReconocimientoEmpresarial #SantiagoRD #LiderazgoComercial