Salud

La estimulación cognitiva: clave para enlentecer el Alzheimer

La estimulacion cognitiva clave para enlentecer el Alzheimer

Santiago, R.D. – 19 de septiembre de 2025 – En el marco del compromiso permanente con la excelencia, la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte resalta la relevancia de la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica como enfoques terapéuticos prometedores en el manejo de pacientes con Alzheimer.

El Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente la memoria, el lenguaje y el pensamiento, continúa representando un gran desafío para la medicina moderna. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que mediante programas estructurados de estimulación y terapias de rehabilitación es posible retrasar el deterioro cognitivo y favorecer una mejor calidad de vida en los pacientes.

“El trabajo del equipo multidisciplinario y en especial la intervención del neuropsicólogo clínico son pilares esenciales para ofrecer un acompañamiento integral. Estas estrategias no solo buscan enlentecer el deterioro, sino también reforzar habilidades preservadas y fomentar la autonomía del paciente”, expresó el Lcdo. Rafael Julian Sued, neuropsicólogo de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte

La estimulación cognitiva incluye actividades como rompecabezas, juegos de memoria y ejercicios dirigidos que mantienen activo el cerebro y reducen el impacto del deterioro cortical. Por su parte, la rehabilitación neuropsicológica propone intervenciones de compensación, sustitución y restauración, que no solo benefician al paciente, sino también a sus familiares al brindar herramientas para afrontar las alteraciones conductuales y cognitivas.

La institución resalta además la importancia de un enfoque multidisciplinario, que integre neurólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas y otros especialistas, con el objetivo de ofrecer tratamientos adaptados a las necesidades individuales de cada persona.

Aunque el Alzheimer aún no tiene una cura definitiva, la evidencia científica y la práctica clínica ofrecen resultados alentadores que abren puertas a nuevas terapias y enfoques prometedores.

Con esta iniciativa, Unión Médica del Norte reafirma su compromiso con la innovación médica, la atención humanizada y el acompañamiento integral a los pacientes y sus familias.

