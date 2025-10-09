La Cumbre Aguilucha: un homenaje histórico que unió pasión, memoria y solidaridad

Bartolo García

Santiago, RD. – Las Águilas Cibaeñas vivieron este miércoles una de las noches más memorables fuera del terreno de juego, con la realización de La Cumbre Aguilucha, un evento sin precedentes que combinó deporte, cultura y compromiso social en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

La actividad fue calificada como la gala más grande en la historia de la franquicia amarilla, logrando reunir a dirigentes, exjugadores, personalidades y una multitud de fanáticos que reafirmaron la intensidad de la “fiebre aguilucha”.

Más que una celebración deportiva, la cumbre fue también una muestra de responsabilidad social, pues los fondos recaudados con la venta de la camiseta con el número 1 de Miguel Diloné fueron destinados a Acción Callejera, institución que trabaja en la protección de niños huérfanos y víctimas de feminicidios.

El homenaje se desarrolló en nueve segmentos a modo de “innings”, cada uno con un valor simbólico. El primero estuvo dedicado a Mendy López, el legendario narrador cuya voz marcó generaciones. Su recuerdo emocionó al público con un audiovisual que recreó momentos icónicos de sus transmisiones.

En otro pasaje de la velada, se produjo un desfile de íconos del béisbol dominicano y caribeño, donde los fanáticos pudieron interactuar con leyendas vivas de distintas épocas, desde fundadores del club hasta figuras recientes que dejaron huella en la liga.

La música también estuvo presente. En el cuarto inning, Fefita La Grande puso a vibrar el auditorio con su icónico acordeón y el tema “O te apeas, o te meneas”, aportando el toque cultural cibaeño que caracteriza a la región.

El sexto inning tuvo un matiz literario y sentimental con la décima escrita por Huchi Lora en honor a Miguel “Guelo” Diloné. Posteriormente, se entregó un reconocimiento especial a su trayectoria, representado por familiares y amigos ante la ausencia del expelotero por motivos de salud.

El fervor alcanzó su punto máximo en el séptimo inning, cuando todos los asistentes se unieron para entonar el himno no oficial de las Águilas, “Leña Cibaeña”, acompañados por la coreografía de El Aguilita y las aguichicas.

El octavo inning abrió paso al esperado desfile de leyendas, encabezado por Winston “Chilote” Llenas, seguido por figuras como Luis Polonia, Tony Peña, Miguel Tejada, Stanley Javier, Edwin Encarnación y Julián Tavárez, entre otros. El público coreó con fuerza los nombres, destacando la ovación a Tony Peña.

En una ronda de preguntas moderada por Kevin Cabral, los veteranos compartieron recuerdos y consejos. Peña destacó que su generación representó el último gran grupo de leyendas, exhortando a los jugadores actuales a mantener la unión y la disciplina para conquistar campeonatos.

Mensajes en video de Félix Fermín y Mendy López Jr., junto a un homenaje a José Lima, recordaron el valor de la hermandad dentro del equipo. La música se hizo sentir nuevamente con el tema “Cuídate que no te pique una cacata”, coreado por toda la fanaticada.

Niños entregaron pelotas autografiadas a las figuras históricas y las madrinas de las Águilas obsequiaron pergaminos conmemorativos a los homenajeados, reforzando el vínculo intergeneracional de la institución.

El cierre solemne llegó con el merengue “Esto se encendió”, interpretado por Diómedes Núñez, autor del emblemático “Aguilucho desde chiquitico”, que sintetiza el orgullo de pertenecer a esta tradición deportiva.

El CEO de Altice Dominicana, Danilo Ginebra, reiteró el respaldo de la empresa como patrocinador principal, recordando que llevan más de dos décadas apoyando a la franquicia. “La pelota es más que un deporte; es un compromiso con la fanaticada”, expresó.

Con este magno evento, las Águilas Cibaeñas confirmaron que su legado trasciende los campeonatos y los estadios, consolidándose como un pilar cultural, social y deportivo del Cibao, donde la pasión se combina con la solidaridad para dejar una huella imborrable en la comunidad.

#eljacaguero #AguilasCibaenas #CumbreAguilucha #BeisbolDominicano