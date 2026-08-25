La Arquidiócesis de Santo Domingo y la UCSD fortalecen la formación de futuros diáconos permanentes

Santo Domingo, D.N.– La Arquidiócesis de Santo Domingo y la Universidad Católica Santo Domingo dieron la bienvenida a 103 participantes del programa de formación para diáconos permanentes, durante un acto encabezado por el arzobispo coadjutor, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, y el equipo encargado de la formación de este grupo de candidatos a diáconos.

Los participantes, cuyas edades oscilan entre los 35 y los 61 años, cursarán durante los próximos tres años un proceso formativo conforme al programa de estudios de Ciencias Religiosas de la UCSD. Durante el encuentro, realizado en la Biblioteca Octavio Antonio Cardenal Beras Rojas, recibieron orientaciones académicas y pastorales relacionadas con esta nueva etapa de preparación.

Al dirigirse al grupo, monseñor Morel Diplán recordó que el diaconado permanente implica un compromiso de servicio y entrega a la Iglesia. En ese sentido, resaltó que deben mantener la disposición de servir donde la Iglesia les requiera.

También destacó la importancia del testimonio de vida como parte esencial de esta vocación, al señalar que el servicio del diácono debe estar respaldado por una conducta coherente con los valores cristianos, tanto en el ámbito eclesial como familiar y comunitario.

De su lado, el equipo coordinador de la formación afirmó que la apertura de este programa evidencia el compromiso de la Arquidiócesis de Santo Domingo con una formación integral de los futuros diáconos permanentes y con el fortalecimiento de las capacidades humanas, académicas y pastorales necesarias para responder a las necesidades de las comunidades.

Los diáconos permanentes son ministros ordenados por la Iglesia Católica, cuya misión se centra en el servicio litúrgico, la predicación de la Palabra de Dios y las obras de caridad en sus respectivas comunidades, resaltó el arzobispo coadjutor Carlos Tomás Morel Diplán.

En el acto también estuvieron presentes el vicario episcopal y territorial del clero, reverendo padre Cecilio de los Santos; el Rvdo. P. Dr. José Luis de la Cruz, rector de la UCSD; sacerdotes, diáconos y otras autoridades vinculadas al proceso formativo.